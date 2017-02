Nymburk útočí na další trofej, v semifinále domácího poháru vyzve obhájce

V předchozích dvou ročnících poháru Nymburk chyběl a trofej získaly Prostějov a Pardubice. Tentokrát už ale favorit znovu startuje a usiluje o to, aby do sbírky přidal 24. trofej za 14 let.

Klíčové pro něj ale bude zvládnout nejprve semifinále proti Pardubicím, které už v této sezoně dokázaly doma Nymburk porazit v lize. „Pro nás to znamená, že víme, že jsme schopni Nymburku konkurovat,“ řekl lídr Východočechů Dominez Burnett.

Druhé páteční semifinále proti sobě svede domácí Prostějov a Opavu, která bude favoritem. Vyhrála oba vzájemné duely v lize, navíc Prostějov v poslední době kvůli ekonomickým problémům výrazně obměnil kádr a přišel o hlavní opory. ̈

Opava bude útočit na první finále po 13 letech. Dosud pohár vyhrála pětkrát, když u toho byl i současný kouč Petr Czudek.

„Máme velkou šanci si zahrát finále. Prostějov je nejhratelnější soupeř v osudí. Ale sám se neporazí, musíme být dobře připraveni. Sami víme, že v Prostějově nám to nikdy moc nešlo,“ řekl opavský hráč Martin Gniadek.