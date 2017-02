Český antidopingový výbor vítá boj biatlonistů a věří v přísné tresty

Mimořádný kongres IBU bude příští týden ve středu jednat o nejen ruském dopingu vpředvečer zahájení mistrovství světa v Hochfilzenu.

„Vítám to trochu rezervovaně, protože sportovci by měli hlavně sportovat a nemyslet na tohle, zvlášť když jejich sport je tak psychicky náročný,“ řekl Jan Chlumský z úseku dopingových kontrol Českého antidopingového výboru. „Ale je potřeba, aby zazněl hlas sportovců,“ doplnil Chlumský.

Biatlonisté žádají tvrdé tresty pro podvádějící sportovce a jejich federace. „Jinak to nejde,“ uznal český lékař. Výzva elitních závodníků ke zpřísnění trestů byla reakcí na druhou zprávu Světové antidopingové agentury, podle níž se organizovaný doping v Rusku týkal i 31 biatlonistů.

Na aktivitu závodníků by měli nyní podle Chlumského navázat funkcionáři, oč se snaží předseda Českého biatlonového svazu Jiří Hamza. „Předseda biatlonové unie (Anders Besseberg) moc důsledný asi nebude, asi tam bude nějaká řeč peněz a diplomacie, ale jsem zastánce tvrdých trestů. Měli by se odříznout všichni ruští sportovci, nejen třeba atletika,“ připomněl Chlumský loňský příklad OH v Riu. „Co jiného by je mělo donutit,“ tvrdil komisař.

Chlumskému chybí hlavně reflexe ruských sportovců i funkcionářů. „Všechny orgány musejí férově přiznat, že se to stalo, odsoudit to. Vymést všechny lidi ze systému a nahradit je novými lidmi, což asi nebude snadné. Trochu hlásám idealistickou vizi, ale jinak to nepůjde. Dokud to nepřiznají, bude se tam skrytě dopovat dál,“ poznamenal. „Ale věřím, že zrovna IBU všechny hříšníky potrestá, i když právníci budou mít žně a budou kolem toho tahanice,“ řekl.

Dění kolem biatlonu pozorně sledují i zástupci Českého olympijského výboru. „Oceňujeme, že o poctivost a rovnost usilují sami závodníci, kteří navrhují tvrdé postihy platné pro všechny, kdo by se v budoucnu provinili proti antidopingovým pravidlům,“ uvedli jeho zástupci v oficiálním prohlášení.

„Přejeme jim, aby ve spolupráci s Mezinárodní biatlonovou unií našli cestu, jež podpoří zdravé sportovní prostředí a zároveň ochrání všechny sportovce, kteří vyznávají hodnoty fair play,“ píše se v prohlášení ČOV.