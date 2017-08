Změna po patnácti letech. Z házenkářské Interligy bude nově MOL Liga

Od roku 2002 se nejvyšší soutěž českých a slovenských házenkářek nazývala Interliga (WHIL). Po patnácti letech přichází změna.



Nově se o nejcennější titul mezi házenkářkami bude bojovat v MOL Lize.

„Partnerství se silnými nás dělá silnějšími. Proto jsme rádi za zahájenou spolupráci se společností MOL jako hlavním partnerem naší společné česko-slovenské nejvyšší soutěže žen,“ uvedl Radek Bendl, prezident Českého svazu házené. „Jsem rád, že po patnácti letech tu soutěž trochu upgradujeme.“

Druhý největší provozovatel čerpacích stanic v Česku propůjčí svůj název nejvyšší ženské házenkářské soutěži na jeden rok.

„Smlouva je ale podepsána s opcí na další dva roky,“ upřesnil člen MOL Group Josef Sládek.

Není to poprvé, co ropný koncern v Česku podpoří český vrcholový sport. Angažuje se jak v regionálních soutěžích, tak i ve sportu dětí a mládeže. Jméno společnosti od předloňského července nese také nejstarší česká fotbalová soutěž – Český pohár.

„To, jak jsme dokázali propojit český pohár ve fotbalu se slovenským, což vyvrcholilo Superpohárem mezi Zlínem a Slovanem Bratislava, bylo velmi dobře hodnoceno. Akce se povedla, proto uvažujeme, i o podpoře dalších sportů,“ prozradil Sládek.

Zatímco české kluby budou spolupracovat se společností MOL, ty slovenské pak nově s dalším provozovatelem čerpacích stanic – Slovnaftem.

„Jsem hrozně šťastný, že se pro nejvyšší soutěž házenkářek podařilo získat takové partnery, kteří jsou součástí jedné z nejvýznamnějších nadnárodních firem ve střední Evropě. Pro házenou je velice dobrou zprávou, že je pro takto silné partnery atraktivní,“ těší Jaroslava Holešu, šéfa slovenské házené.

Se změnou generálního partnera a jména ligy souvisí pochopitelně i nové logo soutěže.

„To nás ale asi nijak neovlivní, akorát budeme mít na dresu napsáno MOL,“ zasmála se na tiskové konferenci Markéta Jeřábková, kometa loňského mistrovství Evropy a členka DHK Baníku Most.

Právě mostecké házenkářky už čtyři roky marně dobývají československý titul, který má v permanenci slovenská Iuventa Michalovce.

„A do nadcházející sezony jdeme vedle výsledkových cílů (konečně Iuventu sesadit, pozn. red.) především se snahou co nejvíce zapojit naše mladé talentované hráčky, a to i v důležitý momentech zápasů. Věříme, že to pomůže jejich dalšímu rozvoji potažmo budoucnosti české ženské házené,“ řekl na tiskové konferenci trenér Baníku Peter Dávid.

A jaký bude formát MOL Ligy?

Hrát se bude tradičně s třinácti týmy – osmi českými a pěti slovenskými.

O českém titulu se rozhodne v národním play-off, do jehož semifinále se probojují čtyři nejlepší celky z dlouhodobé části. Šestý český titul za sebou bude chtít urvat právě Most.

„Kromě titulu se chceme konečně dostat i do jarní části evropského poháru, což se nám v posledních letech nedaří. Na to je letos kladen asi největší důraz,“ prozradila Jeřábková.

Nejvyšší liga házenkářek započne už v pátek 1. září zápasem mezi Veselím nad Moravou a Trenčínem. Všechny duely pak budou tradičně vysílány i na internetovém portálu TVCOM.cz.

„A vítěze společné soutěže bychom měli znát 21. dubna,“ dodal Bendl.