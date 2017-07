Inline hokejisté na Světových hrách zlatí. Florbalisty čeká zápas o bronz

Český tým měl ve Svídnici, vzdálené 50 kilometrů od Vratislavi, finálové utkání od začátku ve svých rukou. Už v 36. vteřině se dostal do vedení, když se trefil Patrik Šebek. Češi, kteří ovládli i poslední dvě mistrovství světa organizace FIRS v letech 2015 a 2016, pustili soupeře do minima šancí.



Mezi 27. a 31. minutou díky gólům Tomáše Rubeše, Michala Šima a Robina Malého pojistili výhru. Danielu Brabcovi sice sebral čisté konto Maxime Langlois, ale poslední slovo měl Šebek.

„Chutná to skvěle. Jeli jsme sem s tím, povedlo se nám to a teď je to úplně super pocit. Byli jsme na Francouze připravení velice dobře. Kluci splnili do puntíku to, co jsme si řekli. Oni neměli šanci vůbec žádné šance a žádná přečíslení, odehráli jsme perfektní zápas,“ řekl trenér českého týmu Martin Tvrzník.



Pro českou výpravu to byla šestá medaile a druhé zlato na Světových hrách. Triumf si už připsal Adam Sedlmajer ve slalomu na vodních lyžích. Zlato má také kickboxerka Sandra Mašková, jenže jde o ukázkový sport, z nehož se do výčtu medailí oficiálně nepočítá.

Čeští florbalisté podlehli v semifinále favorizovanému Švédsku 2:5 a budou hrát v neděli od 11:00 o bronz s úřadujícími mistry světa Finy, kteří prohráli se Švýcarskem 2:5.

Výběr finského kouče Petriho Kettunena sice vedl od úvodu druhé třetiny po brance Ondřeje Němečka, ale Švédové díky gólu Johannese Larssona a dvěma trefám Jonase Svahna ještě ve druhé části otočili na 3:1.

Marek Beneš na začátku třetí části snížil a ve 43. minutě trefil Radek Valeš tyč, vzápětí však v přesilovce pojistil vedení Seveřanů Alexander Galante Carlström. Skóre dovršil v power play Tobias Gustafsson.