Po triumfu rovnou do letadla. Pála: Přístupu holek si strašně vážím

Fanoušci tenisu mají v Česku v ženské sekci hody, zvlášť ve Fed Cupu. Týmu pro 1. kolo roku 2017 vypadla kvůli operaci ruky Petra Kvitová - a stejně si poradil se silnými Španělkami. Navíc měl kapitán Petr Pála i tak na výběr.

Pět triumfů za posledních šest let, další postup, široký kádr. Opravdu dobré časy. „Strašně moc si toho vážím,“ řekl Pála bezprostředně po postupové jistotě pro ČT; v Ostravě se pak ještě dohrávala čtyřhra s účastí Lucie Šafářové a Kateřiny Siniakové.

„Bára hraje pozítří venku, na úplně jiném povrchu. Pro úspěch je tenhle přístup strašně důležitý, bez něj by to nešlo. Měli jsme tu nejsilnější možný tým, který byl momentálně k dispozici.“

I přes nutnost bleskového přesunu z Ostravy do Perského zálivu třeba Plíšková po své vítězné dvouhře proti Muguruzaové říkala: „Tentokrát to vyšlo docela dobře. Z Austrálie jsem se po grandslamu vrátila relativně včas, měla jsem prostor na volno i trénink. Tady v Ostravě jsem se mohla kvalitně připravovat na kurtu i v posilovně.“

Pálovy svěřenkyně by si slastné okamžiky rády vychutnaly více. Ale realitu chápou. „No, je to někdy takové těžké,“ přiznává Strýcová. „Celý týden makáte, aby se to podařilo, pak se to podaří, je konec - a já jedu dál, nemůžu to ani oslavit, v klidu si sednout. Ale tak to je. Takový je náš život, takový je tenis. Do Kataru přiletím trošku rozsekaná, tak musím spát v letadle, co to půjde.“

Češky v semifinále narazí buď na Američanky, nebo na Němky. Plíšková i Strýcová by jasně preferovaly druhou variantu, už kvůli hrozbě velmi úmorného cestování, vždyť aktuální duel 1. kola hostí Havaj. Možnosti výběru USA jsou velké, zvlášť pokud by kývla některá ze sester Williamsových (či rovnou obě).

Na druhou stranu platí, že také obhájkyně Fed Cupu jsou za současných okolností hrozbou. „Chtěl bych holkám popřát, aby byly v pořádku. Ať se jim daří na turnajích a potkáme se opět v silné sestavě,“ dodal Pála.

Kapitán výběru, který se rád schází - a ještě radši vítězí.