Odvolaný kouč Svoboda: Nejradši vzpomínám na tituly a výhry v Lize mistrů

Čekal jste to?

To se přiznám, že jsem vůbec nečekal, a byl jsem z toho překvapený.

Vedení klubu zmínilo mezi důvody neuspokojivé výsledky a fakt, že v současné chvíli potřebuje více autoritativního trenéra než demokrata. Souhlasíte s tím?

No tak. Jako důvody mi byly uvedené neuspokojivé výsledky. Nehodnotím to. Ale mám na to ten názor, že výsledky se stejně jako zajíci na honu počítají až na konci. Odcházím od rozdělané práce. Máme rozehraný evropský pohár, český pohár, extraligu a je před námi play-off. Z tohoto pohledu já sezonu vždy hodnotím až 30. dubna a k tomu už nedojde.

Tušíte, kam povedou vaše další kroky?

Angažmá v Jihostroji bylo hodně dlouhé. Co dál, zatím nevím, ale na jednu stranu mě velmi potěšilo, že mi hned zavolali dva lidé a nabídli mi práci ve volejbalovém prostředí. Jakým směrem se to bude ubírat dál, je ještě brzo říct.

Za pět let v Jihostroji jste toho stihl hodně. Na co budete nejvíc vzpomínat?

Je toho moc. Vždycky se dobře vzpomíná na úspěchy. Ať už to byly tituly, nebo já si hrozně cením vítězství v Lize mistrů – v Cuneu, doma s Berlínem a s Budvou. Ukazuje se, že pro česká družstva ta soutěž není a každé vítězství je pro český volejbal hrozně důležité. Na to se dobře vzpomíná.