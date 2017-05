Basketbalistkám nejdou začátky. Čím to? Problém se hledá i v rozcvičení

„My ty začátky nemáme dobré. Nevím, čím to je. Možná naší nekoncentrovaností nebo rozcvičením...“ dumá nad českými potížemi rozehrávačka Petra Záplatová.

„Bliklo nám, že musíme zamakat a začít v obraně. Věděly jsme, že každá musí zlepšit obranu,“ vzpomínala Záplatová, která si po nedělní výhře se Srbskem odnesla cenu pro nejlepší hráčku.

„Všechno začíná v obraně. Pak nám šel i útok. To nás nejvíc nakoplo,“ potěšilo Záplatovou.

„Ulevilo se nám hodně. Můžeme si oddychnout, že to zvládáme, že koncovky umíme. To pro nás byl na závěr takový bonus,“ soudí Záplatová. A je ráda, že tentokrát platilo do třetice všeho dobrého.

Kámen ze srdce spadl také nejmladší člence kádru Veronice Voráčkové. „Byl to třetí zápas ve třech dnech, tak jsme trochu cítily únavu, ale chtěly jsme konečně zvítězit. Nevyšly nám předtím dvě koncovky, s Čínou to byla i velká smůla,“ svěřuje se sedmnáctileté křídlo.

„I se Srbskem jsme přišly o slušný náskok. Třetí zápas po sobě jsme docela dost vedly a vždycky z toho byl vyrovnaný závěr. Je to ale i tím, že se prostřídaly hráčky na obou stranách,“ vysvětluje talent působící v USK Praha.

České basketbalistky a jejich trenéři během oddechového času. Zleva stojí Eva Kopecká, Petra Záplatová, Kateřina Elhotová, Veronika Voráčková, trenér Ivan Beneš, asistent Tomáš Eisner.

„Výhra nás určitě povzbudí do další práce a snad se budeme jen zlepšovat,“ věří českobudějovická rodačka.