Česká Tour se už valí, největším tahákem je start stáje Bora

Rozhodnout může každá etapa Czech Cycling Tour napíše svůj osmý ročník a i letos se bude držet osvědčeného konceptu – na úvod týmová časovka, po ní následuje rovinatější den, sobota patří královské etapě po Jeseníkách a na závěr vyvrcholení v podobě kopcovitých okruhů v Dolanech a Vésce u Olomouce. Časovku družstev dnes uvidí Uničov. Na 18kilometrové trati do Medlova a zpátky čeká závodníky i vyhlášený kopec do Úsova s 12procentním stoupáním. Zítra se peloton vydá na nejdelší etapu, mezi Olomoucí a Frýdkem-Místkem najede 200 kilometrů. „Jsem zvědavý, jak to dopadne. Zvolili jsme nejméně náročnou variantu trasy, ale i tak nám to dává 3 400 nastoupaných metrů. Bude tam velice náročný úsek z Města Libavá, kde je dlouhý úsek kostek i se dvěma 12procentními stoupáními. Ve Frýdku zase pojedeme okolo rodinného domu Josefa Černého, tak čekám, že starej Blek bude chystat místní ionťák, tedy slivovici a uzené,“ směje se ředitel závodu Jaroslav Vašíček a pak zvážní. „Bude to těžká etapa a může se rozhodnout už tady. Když nám trochu foukne, může se to nadělit na dvě tři skupiny.“ Třetí etapa z Mohelnice do Šternberku (187 km) s přízviskem královská objede stejně jako v minulých letech hlavní jesenická sedla a zakončí ji tři okruhy na Ecce Homo. Právě zde už dvakrát triumfoval Leopold König, a pokud se mu v budoucno podaří vyhrát i potřetí, ponese v budoucnu jeho jméno. Königova, tedy královská, což by bylo příznačné. Jenže kvůli zranění letos musel odřeknout. Poslední den peloton odstartuje z Olomouce, znovu se vydá na Ecce Homo, pak ovšem bude pokračovat dál do Moravského Berouna a masivem Nízkého Jeseníku do Vésky. Zde čeká závodníky divácky vděčný okruh se stoupáním do Vésky, který pojedou celkem devětkrát. „Amatérští cyklisté si mohou říct, že ten kopec nic není, ale když už mají závodníci tolik za sebou, je ten okruh strašně těžký. Po etapách tam přijedou popravení, bude teplo a pak stačí chytnout nahoře dvacet metrů díru, kterou už dole na kostkách v Bělkovicích nejste schopní dojet,“ ví Vašíček.