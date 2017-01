Češi se loučí s Hopman Cupem, Hradecká začala výhrou

Hradecká vyhrála v Perthu druhou dvouhru v řadě

Češi i Španělé sice ve skupině porazili domácí Australany 2:1, oba týmy ale zároveň stejným výsledkem 0:3 podlehli i USA, což již před dnešními posledními zápasy skupiny dávalo Američanům jistotu sobotního finále.

Hrálo se tak nejen o druhé místo ve skupině, ale i o prestiž a sebevědomí před nadcházejícím grandslamovým Australian Open a této výzvy se v Perthu Lucie Hradecká chopila skvěle. Po úvodní prohře s Američankou Vandewegheovou přehrála nejprve Australanku Gavrilovovou a dnes si připsala druhou singlovou výhru v řadě proti Španělce Arruabarrenaové.

Oproti teplotním čtyřicítkám posledních dní začínal dnešní dopolední zápas za příjemného chládku a pod mrakem, Hradecká se ale zahřála dalším velmi dobrý výkonem. V prvním setu byla jistá na servisu, její převážně obouručné údery byly přesné a Španělka tak ztratila hned dva servisy a díky nim i první set.

V tom druhém se sice Arruabarrenaová dočkala prvního brejku na 3:2, česká hráčka ale kontrovala hned vzápětí a její stále se zlepšující hra vyústila v rozhodující brejk na 5:4. Sladkou tečkou pak byla čistá hra při vlastním podání a další cenná výhra 6:2, 6:4.

„Jsem ráda, že se mi tady začalo dařit, v úvodním zápase jsem ještě trochu hledala rytmus, ale od půlky duelu s Gavrilovovou se na zdejším kurtu cítím lépe a lépe. Výhry mě moc těší, celý turnaj je velmi příjemný a určitě je to povzbuzení do nové sezóny, v níž bych se chtěla znovu více zaměřit právě na dvouhru a co nejdříve se vrátit do první stovky žebříčku.“ svěřila se v rozhovoru na kurtu divákům úspěšná deblistka a na letošním Hopman Cupu i singlistka Lucie Hradecká.

Pavlásek ani napotřetí neuspěl

Třetí vyrovnaný zápas, třetí prohra. Adam Pavlásek sehrál na letošním Hopman Cupu tři naprosto vyrovnané dvouhry, po prohrách s Američanem Sockem a domácm Australanem Kyrgiosem ale neuspěl ani v dnešním posledním souboji se Španělem F. Lópezem.

Zápas měl přitom totožný scénář, jako dva předchozí duely českého tenisty. Vyrovnaný první set musel nakonec rozhodnout až tie-break, v němž byl znovu jen o kousek úspěšnější španělský hráč. Také druhá sada nabídla těsné skóre, které se v koncovce opět přiklonilo na španělskou stranu. Pavlásek tedy prohrál 6:7, 4:6 a o celkovém výsledku zápasu mezi Českem a Španělskem tak rozhodne až závěrečný mix.