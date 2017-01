Jak dál, Carmelo? Hvězda Knicks si má co vyjasňovat s bossem Jacksonem

Když Knicks vyhráli 14 z prvních 24 zápasů nového ročníku NBA, vypadalo vše pozitivně. Ale teď se tým z největšího města USA trápí. Nejenom, že padl v 15 z posledních 19 duelů, ale také má šestou nejhorší obranu v lize.

Hlavní rozehrávač Derrick Rose přišel o pověst, když bez omluvy vynechal zápas. A Charley Rosen, spoluautor knih a blízký přítel Phila Jacksona, rozkládá tým zvenku svými kritickými články o Carmelu Anthonym.

Anthony byl Rosenovým tónem tak znechucený, že si v tomto týdnu dohodl schůzku se samotným Jacksonem o své roli v týmu. Podle webu The Vertical proběhlo setkání bez emocí a v poklidném duchu a Carmelo přesvědčoval Jacksona o své touze zůstat členem Knicks a nechuti odvolat část své smlouvy, podle které nesmí být bez svého souhlasu vyměněn.

Možná však není v problémech Carmelo, ale naopak prezident Jackson. Všichni dobře ví, že Melo si umí prosadit v klubu svou.

V roce 2011 si vynutil výměnu z Denveru do New Yorku, přestože tam mohl za krátkou dobu odejít zadarmo, a Knicks oslabil o hráče, kteří za něj putovali do Nuggets.

Krátce poté, v průběhu jedné ze svých nejlepších sezon za trenéra Mika D’Antoniho, odmítl Anthony pustit kontrolu nad týmem, zapříčinil odchod tehdy výtečně hrajícího Jeremyho Lina a nakonec donutil D’Antoniho k rezignaci.

Když v roce 2014 podepisoval s Knicks nový kontrakt na pět let a 124 milionů dolarů, nechal si zakomponovat do smlouvy málo vyžívanou klauzuli zákazu výměny. Ukázal jasně, že chce žít a hrát v New Yorku i kvůli své ženě herečce La La Anthonyové, která je zde nadmíru spokojena. Nenechá se Jacksonem z týmu vyhnat jen tak. Může se tedy stát, že speciální dodatek v jeho smlouvě vyžene legendárního Jacksona.

Knicks jsou kromě Kristapse Porzingise a snad i Willyho Hernangómeze bez nadějných mladíků a Jackson si to uvědomuje. Není možné, aby to neviděl.

Bilance týmu od příchodu Carmela je 208 výher a 256 porážek. V týmu se vystřídali dva generální manažeři a pět trenérů a nic nezafungovalo. Melo nechce opustit svůj herní styl plný neefektivní střelby ze střední vzdálenosti a předržování míče, za což ho Jackson otevřeně kritizoval.

Anthony také nechce strávit příliš mnoho času na pozici čtyři, kde by mohl najít lepší střelecké pozice a dovolit Porzingisovi více hrát pětku. Navíc už ani není tím vyhlášeným střelcem, jakým býval - a nic na tom nemění, že ve čtvrtečním utkání s Washingtonem za druhou čtvrtinu nastřílel 25 bodů, čímž vylepšil klubový rekord. Nezlepšil se ani ve vytváření pozic pro své spoluhráče.

V tuto chvíli je Carmelo hráčem, který zvítězil v prestižním univerzitním turnaji Final Four NCAA se svou školou Syracuse, třikrát vyhrál s USA olympijské zlato a má slušná kariérní čísla, jenže v NBA pořádně neuspěl.

Anthony si rozhodně zaslouží část viny za nepovedená léta Knicks, ale nebyla to jen jeho chyba. Jediné pořádné tahy slavného extrenéra Jacksona od svého nástupu v roce 2014 bylo draftování Porzingise a Hernangómeze. Všechny ostatní jeho pokusy se jeví být neúčinné. Angažmá Arrona Afflala, Robina Lopeze, Joakima Noaha, Derricka Rose, Tima Hardawaye Jr. a mnoha dalších vyzněla či vyznívá do ztracena.

Jackson si navíc na trenérskou pozici prosadil nováčka a svého bývalého svěřence Dereka Fishera, aby ho poměrně rychle nahradil snad ještě méně úspěšným Kurtem Rambisem.

V létě přijal Jackson snad kompetentního trenéra v osobě Jeffa Hornaceka, ale zároveň se mu přes média snažil vnutit svůj trenérský systém, takzvanou triangle offense. Tahle hra však kádru Knicks moc nevyhovuje.

To všechno dohromady staví Hornaceka do velmi těžké pozice. Knicks jsou týmem hvězdných jmen za kariérním zenitem a s dvěma tvrdohlavými lídry s různými představami - Jacksonem a Anthonym.

Smlouva dává všechny trumfy do rukou Anthonymu až do roku 2019, kdy se stane volným hráčem. V tu chvíli však také skončí Jacksonův kontrakt. Ale tou dobou může být trenér jedenácti vítězů NBA dávno pryč. Třeba dojde majiteli Jamesi Dolanovi trpělivost, třeba se samozvaný Zen master Jackson rozhodne odejít sám a letos v létě využije možnost vyvázat se ze smlouvy.

Nepříliš optimistické jsou i kariérní vyhlídky druhého z kohoutů. I kdyby se Anthony rozhodl povolit svému týmu výměnu, jeho možnosti jsou omezené. Dá se totiž předpokládat, že bude chtít jen do týmů z velkých měst a se šancí na titul.

Tomáš Satoranský (vlevo) z Washingtonu brání Carmela Anthonyho z New Yorku.

Dva týmy, které by ho využily možná nejvíc - Denver a Houston - nepřipadají v úvahu. Z Nuggets si vynutil výměnu před šesti lety a Rockets zaměstnávají jako trenéra pro Anthonyho neoblíbeného D’Antoniho.

Rád by se sešel se svými kamarády Chrisem Paulem či LeBronem Jamesem, ale LA Clippers i Cleveland Cavaliers by zřejmě jen snížili své šance na titul obětováním části svého kádru pro angažování Anthonyho. Lídři západní konference Golden State Warriors nebo San Antonio Spurs ho nepotřebují a zřejmě ani nechtějí.

Jenže Melo chce podle zdrojů jemu blízkých zůstat v New Yorku a tady vítězit. Knicks budou mít v létě místo pod platovým stropem, ale pokud se jim nepodaří oloupit Clippers o Chrise Paula nebo Blakea Griffina, těžko vidět zlepšení týmu ve stejném složení.

Anthony může hrát v New Yorku, stojí-li o to. Ale vítězit bude jen těžko.