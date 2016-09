Brněnští házenkáři dohánějí resty. Chce to trpělivost, zní z klubu

„Herně jsme teprve na začátku, chce to čas a trpělivost,“ říká brněnský trenér Zdeněk Missbach, jehož svěřenci vstoupili do sezony porážkou 21:25 v Hranicích.

Dnes čeká na celek, který přes léto změnil název na SKKP Handball Brno, od 17.00 domácí premiéra v netradičním prostředí. Kvůli judistickému turnaji, který se o víkendu koná v halách ve Vodově ulici, si Frýdek-Místek pozvali do Maloměřic. „Budeme chtít vyhrát, ale soupeř hraje poměrně dlouhou dobu pohromadě, oproti našemu je to hlavní rozdíl,“ podotýká Missbach. „Nerad tipuju, ale věřím, že během měsíce se výkony zlepší.“

Počátek královopolských potíží hledejte pár měsíců zpět. Házenkářský klub dlouho hledal nového hlavního trenéra. Nebylo jasné, zda v Brně setrvají klíčové opory.

„Nestavíme si vzdušné zámky, kádr je velmi úzký.“ Zdeněk Missbach, trenér házenkářů Brna

Když v létě na nabídku kývl zkušený Missbach, který se do klubu vrací po pětiletém působení v nižších rakouských soutěžích, měli mít jeho staronoví podřízení za sebou už kondiční blok přípravy.

Jenže neměli. A začala spirála komplikací a dohánění restů, ze kterých se Brňané zatím nestihli vybabrat ani na počátku září.

„Dlouho jsem nabídku zvažoval. Rozhodujícím kritériem bylo, že v kádru jsou hráči jako Hubáček, Zima, Dostalík nebo Hastík, které jsem už trénoval,“ říká 58letý odborník. „Je tam ale také skupina nových mladých hráčů a vše se musí propojit. Chvilku trvá, než mladí získají zkušenosti, ztratí trému a získají herní rutinu. I proto to chce trpělivost ve smyslu nasazování hráčů do utkání a očekávání toho, že se jim začne dařit.“

Zahrát si za rok v interlize

Aby neměl Missbach starostí málo, v dnešním duelu nemůže počítat se zraněným Radkem Mrázem. „Vypadla spojka střílející z dálky, zkoušíme možnosti, jak ji nahradit,“ líčí královopolský kouč.

Brňané doufají, že co nejdříve patálie vyřeší a začnou sbírat body, za cíl si ve dvanáctičlenné tabulce vytyčili umístění do desáté příčky, která by znamenala vstupenku do nového ročníku česko-slovenské interligy. „Vzhledem k tomu, že teprve objevujeme chyby nebo hráčské vazby, myslím, že budeme rádi, když cíl splníme,“ konstatuje Missbach.

„Nestavíme si vzdušné zámky, kádr je velmi úzký. Stačí ještě jedno zranění klíčového hráče a vznikne velký problém,“ dodává rodák z Ivančic, který kromě trénování extraligových házenkářů učí také na tamním gymnáziu tělocvik a zeměpis. „Skloubit ty dvě věci je šíleně náročné.“

Přes den je ve škole, večer se přesunuje na trénink a noci tráví u videa a sestřihů. „Doma už to berou, snad si po 25 letech zvykli,“ pousměje Missbach.