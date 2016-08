Každý tě nenávidí, křičel Murray na Rosola. Teď se střetnou na US Open

Po dlouhém odloučení se opět mohl věnovat své půlroční dceři Sophii. A že takové rozptýlení Murray potřeboval!

Z brazilského Ria, kde jako první tenista v historii obhájil triumf, spěchal do amerického Cincinnati.

Tam se dostal až do finále, svou vítěznou sérii tak ukončil na 22 zápasech, vstoupil jako 24. člen do „Klubu 600“ (číslo značí počet vítězství na okruhu ATP). Ale pak musel devětadvacetiletý Skot vypnout. Tělo řeklo dost - varovný signál vyslalo rameno. „Měl jsem náročné léto, moje tělo není v pohodě. nejsem svěží,“ uznává Murray.

Takže když mu reportéři v New Yorku předhodili, že největším favoritem na zisk titulu by měl být právě on, odpověděl vyhýbavě: „Nemyslím si to. Uvidíme, jak na tom bude Novak. Jsem si jistý, že by neriskoval, kdyby zápěstí nebylo v pořádku,“ poukázal na zranění světové jedničky Djokoviče, kvůli němuž senzačně vypadl už v 1. kole olympijského turnaje. „Novak bude svěží, já mám zase psychickou výhodu, získal jsem sebevědomí.“

Djokovič nebyl v takovém zápřahu, od nečekaného selhání ve Wimbledonu nastoupil jenom k šesti zápasům, byť na konci července slavil v Torontu další turnajový titul. Ještě před problémy s levou rukou, kterou nutně potřebuje kvůli obouručnému bekhendu, řešil Srb nepříjemnosti osobního charakteru.

Spekulace o neshodách s manželkou Jelenou lidé z jeho okolí popřeli, každopádně Djokovič teď novinářům tvrdil: „Už je to vyřešeno. Děkuju za optání.“

Nastoupí Murray na Laver Cupu? Uprostřed minulého týdne Roger Federer a další tenisové legendy s velkou pompou ohlásili vznik Laver Cupu, týmové soutěže po vzoru golfového Ryder Cupu. Premiérový ročník uvidí v září 2017 pražská O 2 arena a fanoušci se těší na nejlepší hráče světa. Ale dorazí také Andy Murray? Federer kolegu k účasti přemlouvá. Britovi se však nechce. „Ten termín je ošidný,“ řekl Murray, který by nejspíš dal přednost Davis Cupu.

„Andyho léto bylo neuvěřitelné, ale pro mě je největším favoritem pořád Novak,“ prohlásil Roger Federer, který je momentálně v rekonvalescenci.

Murray nejspíš zůstává obezřetný také kvůli losu. V prvním zápase se britskému šampionovi postaví do cesty český tenista Lukáš Rosol.

Tenhle duel (hraje se v noci z úterý na středu) se hned stal tématem, Murraymu žurnalisté připomněli incident z loňského května.

V semifinále antukového turnaje v Mnichově nad ním vyhrál Rosol první set, při výměně stran do soupeře mírně strčil. „Co to dělá?“ obrátil se Murray na rozhodčího.

„Děláš to každý týden. Nikdo tě na okruhu nemá rád. Každý tě nenávidí,“ křičel pak Murray přes síť. Čech se na druhé straně jenom usmíval.

Po vítězství Murray své výroky mírnil: „Táta mě vždycky učil, že když mi někdo něco udělá, musím ukázat, že se nedám. Ale neměl jsem to říkat.“

A teď?

„Vlastně jsem s ním až na ten den vycházel vždycky v pohodě,“ ujistil v rozhovoru pro britská média. „Rosol je těžký, těžký soupeř. Je to velký a silný chlap, jde si za svým a hodně riskuje. Na úvodní kolo je to určitě těžký protivník.“

Pokud chce však Murray další zápis do tenisových dějin a být jako šestý muž historie ve všech čtyřech grandslamových finále během jedné sezony, nesmí se Rosola zaleknout.