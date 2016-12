Původní i nový Dakar. Ostravské kamiony pojedou oba závody

Vyslance jak v nové verzi dakarské rallye v Jižní Americe, tak v té původní, která vede africkým kontinentem, má ostravský tým Bonver Dakar Project.

Na startu dvanáctietapové Rallye Dakar, který bude 2. ledna v paraguayském Asunciónu, bude v barvách ostravského týmu speciál Tatra Jamal pilotovaný andorrským jezdcem Albertem Lloverou s navigátorem Charlym Gotlibem a mechanikem Jaromírem Martincem.

Na Africa Race vyráží také Zapletal Český motorsport zastoupí na závodě Africa Eco Race také Miroslav Zapletal, představí se v kategorii automobilů s hummerem. Zapletal jel Africa Race již dvakrát. Ani jednou ale nedojel do cíle. „I proto bych tentokrát chtěl hlavně dojet do cíle. Zatím jsem pokaždé skončil v Mauretánii,“ citoval Zapletala web motorsportrevue.cz. Zkušený offroadový závodník letos startoval na „hlavním“ Dakaru a dojel šestnáctý, tentokrát se ale i z ekonomických důvodů rozhodl pro dálkovou rallye v Africe. ČTK

„Dalším jezdcem, jenž s podporou našeho týmu odstartuje do letošního ročníku Rallye Dakar, je slovenský motocyklista Štefan Svitko. V minulém ročníku obsadil stříbrnou příčku mezi motocyklisty a se startovním číslem 2 bude patřit k největším favoritům letošního ročníku,“ upozornil Petr Medřík z týmu Bonver Dakar Project.

Llovera se minule stal historicky prvním handicapovaným jezdcem, jemuž se podařilo dovézt svůj stroj až do cíle Rallye Dakar. „V nastávajícím ročníku bude cílem jezdce a týmu zejména zopakování loňského dosažení cílové mety 14. ledna v argentinském Buenos Aires,“ doplnil Medřík.

Ostravský tým se však nesoustředí pouze na Rallye Dakar. Už na Silvestra totiž startuje závod Africa Eco Race s podtitulem The Race to Dakar. A v něm bude Jaroslav Valtr pilotovat speciál Tatra Jamal šéfa stáje Tomáše Vrátného. Ten nemůže závodit kvůli zdravotním problémům po letošní Silk Way Rally.

„Chceme změřit síly s Rusy v jiných podmínkách, otestovat novou techniku a dobře si zazávodit,“ řekl ke svému angažmá Jaroslav Valtr. „Po dohodě s Tomášem pojedu s jeho autem a pokusím se týmu pomoci v rámci vývoje techniky dalším nezávislým pohledem,“ dodal 47letý pilot ze Šternberka.

Africká maratonská soutěž odstartuje v Monaku a po náročných horských terénech Maroka zavede jezdce na kamenitou poušť Západní Sahary a písčité duny Mauretánie.

Dojezd poslední etapy bude 14. ledna tradičně u Růžového jezera poblíž senegalského Dakaru. V kategorii kamionů tam budou největšími favority Kamazy - pilotovat je budou vítěz Rallye Dakar 2014 Andrej Karginov a Sergej Kuprijanov. Ten pojede s hybridní verzí vozu.