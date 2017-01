Zrádná krása. Biatlonisty čeká strašák jménem Anterselva

„Je to místo, které zbožňuju z pohledu přírody, slunce a počasí,“ říká Gabriela Koukalová. „Jedno z mých nejoblíbenějších středisek.“

Ale zároveň i jedno z nejobávanějších.

Důvod? „Zdejší nemilosrdná nadmořská výška. Obyčejně se mi tu nedaří. Navíc mi připadá, že tu mám víc smůly než štěstí.“

V lednu 2014 ji zničený závěr na zbrani připravil o vedení v poháru. A dosud nejlépe skončila v Anterselvě sedmá, loni ve stíhačce.

Nejde jen o ni. V tomto desetiletí má celá česká reprezentace nejhorší bilanci ze všech tradičních pohárových středisek právě tady.

Jsme v 1 650 metrech. Tak vysoko jejich tratě nikde jinde neleží.

„V našem týmu nemáme typy, které by se na místní výšku uměly rychle zadaptovat,“ poukazuje trenér žen Zdeněk Vítek.

Ve vzduchu je méně atmosférického kyslíku, musí se dýchat intenzivněji, tělo se dostává do vyšších tepových frekvencí, ovlivněn může být krevní tlak, přicházejí bolesti hlavy.

Snímky z cíle loňské stíhačky žen připomínaly válečné pole po bitvě, s tolika biatlonistkami zničeně ležícími či klečícími na sněhu a lapajícími po dechu.

Plně se zaklimatizovat pouhé tři dny po příjezdu z Ruhpoldingu (700 m) nelze. V minulosti proto Češi na rozdíl od jiných výprav ani nebydleli v Anterselvě nahoře u stadionu, ale naopak dole v údolí, o 500 výškových metrů níže.

Jejich strategie tehdy zněla: Když vyjedeme nahoru k areálu, těla dostanou ťafku, ale po závodě bude regenerace v níže položeném hotelu probíhat naopak rychleji.

Letos se rozhodli pro zásadní změnu.

„Nastal čas vyzkoušet, jak budou závodníci reagovat na bydlení nahoře,“ vyhlásil šéftrenér Ondřej Rybář. A tak národní tým rozbil své ležení v hotelu Wildgall, nedaleko od stadionu.

„Možná budou první tři čtyři dny horší a budeme se cítit špatně, ale směrem k víkendu by to mohlo být ku prospěchu věci,“ říká Michal Krčmář, byť vzápětí dodává: „Ale nechci se v tom moc babrat. Čím víc o té výšce v hlavě přemýšlíte, tím víc vás pak může semlít.“

Kolorit Světového poháru v Anterselvě.

Rovněž Koukalová si dodává víru: „Jednou už se to v té Anterselvě přece zlomit musí.“

Důvodem k letošnímu českému experimentu je též skutečnost, že tým stráví v Anterselvě i následující dva týdny při soustředění před mistrovstvím světa v Hochfilzenu. Navíc ve slovinské Pokljuce, kde se také závodí ve vysoké nadmořské výšce, se Čechům bydlení přímo u stadionu v minulosti osvědčilo.

Jak dnes startují Vytrvalostní závod žen, od 14.15 (výběr ze startovní listiny) 1 Mäkäräinenová (Fin.)

9 Wiererová (It.)

15 Dahlmeierová (Něm.)

16 Vítková (ČR)

19 Puskarčíková (ČR)

20 Koukalová (ČR)

24 Dorinová-Habertová (Fr.)

26 Braisazová (Fr.)

30 Hildebrandová (Něm.)

35 Domračevová (Běl.)

36 Džymová (Ukr.)

38 Oebergová (Švéd.)

44 Bescondová (Fr.)

49 Akimovová (Rus.)

53 Charvátová (ČR) (Startuje 100 biatlonistek)

Dnes čeká ženy vytrvalostní závod, zítra pak muže. Víkend patří hromadným závodům a štafetám.

Čeští muži dorazili do Anterselvy v ruhpoldingské sestavě, tedy Michal Krčmář, Ondřej Moravec, Michal Šlesingr, Adam Václavík a Jaroslav Soukup.

Naopak ženy jsou v Itálii zatím pouze ve čtyřech: Gabriela Koukalová, Eva Puskarčíková, Veronika Vítková a Lucie Charvátová.

Markéta Davidová odjela na kemp před mistrovstvím Evropy juniorů. Jessica Jislová, která ji měla nahradit, onemocněla. A tak až na víkend dorazí Lea Johanidesová, aby byla zálohou pro nedělní štafetu.

Trenéři zatím počítají se startem vedoucí závodnice poháru Koukalové i ve štafetě. „Ale kdyby Gábinu předchozí závody semlely, chceme mít prostor na to, abychom mohli zareagovat,“ tvrdí Rybář.

Dahlmeierová se na sebe zlobila

Němečtí trenéři poprvé v sezoně nevyužijí plnou kvótu šesti žen, které mohou (stejně jako Češi) díky loňskému umístění v Poháru národů posílat ve Světových pohárech na start.

Do Anterselvy Němci nepřivezli Miriam Gössnerovou. Ta dosud jako jediná z jejich A-týmu nepřesvědčila kouče, že by ji měli vzít i na mistrovství světa v Hochfilzenu.

Gössnerová se svojí špatnou střelbou byla v dosud jediném vytrvalostním závodě sezony v Östersundu dvaaosmdesátá - a ve Světovém poháru jí patří 40. místo. Šance, že se kvalifikuje do sobotního hromadného závodu byla proto v očích trenérů velmi malá. Raději ji posílají příští týden na mistrovství Evropy v Polsku, kde závodí především biatlonisté z IBU Cupu. Tam musí přesvědčit o oprávněnosti své nominace na světový šampionát.

V Anterselvě však chybí rovněž Franziska Preussová, která už potřetí během sezony onemocněla. Nahradila ji Nadine Horchlerová.

Laura Dahlmeierová tvrdí, že chce být se sebou spokojenější než v Ruhpoldingu, kde obsadila 3. a 4. místo. „Čtyři nezasažené terče ve stíhačce, to bylo prostě moc! Rozčiluje mě, že to byly vyloženě mé chyby, které si jasně uvědomuji. To se mi v Anterselvě ani na mistrovství světa nesmí stát.“

V Itálii je též finská hvězda Kaisa Mäkäräinenová, druhá žena poháru, přestože ještě před týdnem svůj start zvažovala.

Reijo Jilhö, stavitel finského týmu pro mistrovství světa klasiků v Lahti, kde chtěla Mäkäräinenová startovat, ji totiž postavil před volbu: Buď se tento týden zúčastníš Světového poháru klasiků a potvrdíš tam svoji výkonnost, nebo místo ve finském týmu v Lahti mít nebudeš.

Mäkäräinenová však v Ruhpoldingu výrazně oživila své šance na velký glóbus... a tak je v Anterselvě.

Server biathlonworld.com očekává dnes souboj velké čtyřky Koukalová, Mäkäräinenová, Dahlmeierová, Dorinová-Habertová s možnou divokou kartou v osobě domácí Dorothey Wiererové, přestože ta je zatím vzdálena své loňské běžecké formě.

Ale ve vytrvalostních závodech se občas dokáží dít podivuhodné věci.

Zvlášť pokud máte čtyři nuly na kontě...