Žemlička sází na střelbu, i když k biatlonu přešel od běžeckého lyžování

Jeho taktika se osvědčila i při čtvrtečním úvodním startu na letošním mistrovství Evropy juniorů v Novém Městě na Moravě. „V individuálním závodě si toho se svou běžeckou kondicí můžu slibovat nejvíc,“ tušil Žemlička. „Tajně jsem doufal, že s bezchybnou střelbou, nebo nejhůře s jednou chybou, by to pódium dát mohlo.“

Na střelnici nakonec minul jen jedinkrát. A tak vybojoval páté místo. „Spokojen jsem velmi,“ usmíval se. „Je to asi nejlepší výsledek v mé dosavadní kariéře,“ tvrdí majitel bronzové medaile ze štafety na loňském mistrovství světa v rumunském Cheile Gradistei.

V sobotu navíc stejné umístění zopakoval ve sprintu, v němž také minul jednou a od bronzu ho nakonec dělilo necelých dvacet sekund. „Když jsem zjistil, že mi jedou výborně lyže, tak jsem to nakopl. Snažil jsem se tempo udržet, ale v posledním kole jsem už nic neviděl,“ říkal potom novinářům Žemlička.

Pochází z Včelákova, městysu s 550 obyvateli ležícím osm kilometrů severně od Hlinska v Čechách. „Se sportem jsem začínal v první třídě. Nejprve v Klubu klasického lyžování Hlinsko,“ popisuje. K biatlonu přešel díky svým výkonům v bílé stopě na Zimních olympiádách mládeže.

„Vzniklo to tak, že za mnou přišel Jirka Faltus (vedoucí trenér žactva Klubu biatlonu Letohrad - pozn. red.), který na dětské olympiádě dělal trenéra klasického lyžování a zeptal se, jestli nechci zkusit biatlon. Tak jsem do toho šel a dovedlo mě to až sem,“ usmívá se.

Je vidět, že šlo o dobrou volbu. „V běžeckém lyžování bych se asi nedostal tak daleko jako dnes v biatlonu,“ myslí si Žemlička, jenž hned při prvním startu na evropském šampionátu v Novém Městě na Moravě splnil přání reprezentačního trenéra juniorského týmu Vlastimila Vávry a vybojoval umístění v elitní desítce.

Evropský šampionát je pro české juniory prvním ze dvou vrcholů letošní sezony. Na konci února je čeká světový šampionát ve slovenském Osrblie. Může Žemlička důležitost obou šampionátů porovnat? „Doma je doma. Ale mistrovství světa má pořád vyšší váhu,“ myslí si.

Na Slovensku totiž budou navíc startovat i dvě největší hvězdy juniorského biatlonu, Rakušan Felix Leitner a Švéd Sebastian Samuelsson, kteří se nyní chystají na světový šampionát dospělých v rakouském Hochfilzenu.

„Dá se předpokládat, že kdyby tady byli, určitě by zasáhli do výsledků na předních příčkách. Takže těžko říct, jak bych na tom nakonec byl,“ nechce tipovat. „Navíc v Novém Městě chybí komplet norský tým, který by měl přijet až do Osrblie. Takže závodníků, kteří tam budou bojovat o nejvyšší příčky, bude ještě víc.“

Žemlička si však atmosféru evropského šampionátu v domácím prostředí užívá. „Určitě je krásné startovat tady v posledním roce mezi juniory. Máme výhodu v tom, že tratě v Novém Městě máme dokonale najeté,“ uvědomuje si a těší se i z podpory českých fanoušků. Pomůže mu k dalšímu úspěchu v nedělní stíhačce?