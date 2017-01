Ruští biatlonisté podepsali petici proti dopingu. Pak své podpisy stáhli

Pod tlak dostává nejvyšší představitele IBU petice sportovců, vyzývající k razantnějšímu postupu proti dopingu. Pod ni se podepsalo už 155 ze dvou stovek biatlonistů startujících ve Světovém poháru.

V petici, jejíž znění sestavovali Martin Fourcade, Michal Šlesingr a Lowel Bailey, kromě jiného požadují navýšení trestu za dopingový prohřešek až na osm let, navýšení pokut pro národní federace dopujících sportovců až na milion eur a ruku v ruce s tím ponížení národních kvót pro Světové poháry, mistrovství světa a olympijské hry.

Petici paradoxně v první vlně podepsali také všichni ruští reprezentanti, i když to její tvůrci ani neočekávali.

Jenže věc měla háček.

Na své kopii petice, kam Rusové připojili podpisy, totiž zároveň rozšířili její znění. Dopsali ještě jeden bod: požadavek zakázat v budoucnu start v soutěžích všem sportovcům s terapeutickými výjimkami WADA (Světové antidopingové asociace). Ty povolují užívání léků z listiny nedovolených prostředků například při léčbě astma, nebo krátkodobě při léčbě některých zranění.

„Jenže to je něco, co IBU Rusům ani splnit nemůže. Zrušení terapeutických výjimek není v kompetenci IBU, ale WADA,“ poukazuje Michal Šlesingr.

„Takže kdybych tam připojili ještě tento požadavek, je víceméně tutovkou, že tu petici IBU potom jako celek smete ze stolu. Podtrhlo by to celou naši věc.“

Šlesingr a další tvůrci petice v Anterselvě ruské biatlonisty kontaktovali a snažili se jim vysvětlit, že změnou znění v podstatě vytvořili druhou, vlastní petici, odlišnou od té originální.

„Vysvětlil jsem jim, že se svým požadavkem na zrušení terapeutických výjimek nemohou jít na IBU, že je to naprosto bezpředmětné a že to nemůže obstát. Našim cílem bylo naopak napsat do petice jen to, co je pro IBU reálné splnit. Nechtěli jsme lidem z vedení IBU dát záminku, aby řekli: Podívejte, ti sportovci pořádně ani nevědí, co chtějí. I proto jsme předtím strávili spoustu času přepisováním a slovíčkařením.“

Rusové si po Šlesingrově vysvětlení vzali čas na rozmyšlenou. Ve čtvrtek mu pak oznámili, že se tým rozhodl, že původní petici nepodepíše.

„Je to jejich věc. My jsme předtím ani nečekali, že to podepíší, protože by si tím na sebe tak trochu pletli bič,“ podotkl Šlesingr. „Nevadí, je nás tam dost.“

Mezi biatlonisty, kteří připojili své podpisy, poněkud překvapivě chybí většina rakouské reprezentace. „A ještě pár překvapení bychom nalezli. Ale zatím je nechci všechna zveřejňovat, i když se to časem asi rozkřikne,“ říká Šlesingr. Originál petice i se všemi jmény obdržela IBU, ale i jednotliví sportovci mohou na seznam podepsaných nahlédnout.

Co se týče rakouské zdrženlivosti, Šlesingr podotýká: „Oni si taky mohou trochu sypat popel na hlavu, taky měli při olympiádě v Turíně nějaký ten dopingový flastr. Navíc to berou i politicky. Ale to není v takovou chvíli způsob, jak biatlonu s bojem proti dopingu pomoci.“

Ve druhé McLarenově zprávě je zmiňováno 31 případů manipulace se vzorky u ruských biatlonistů v období kolem olympijských her v Soči 2014.

Rázné kroky proti ruskému dopingu včetně odebrání mistrovství světa 2021 Ťumeni požaduje od IBU i český svaz v čele s Jiřím Hamzou. Jeho postoj přímo či nepřímo podpořili též některé další národní federace, včetně norské, americké, kanadské či britské.

Vysvětlení, proč v rozporu s doporučením MOV přidělila biatlonová unie mistrovství světa do Ruska (dokonce s předvolebním doporučením prezidenta IBU Besseberga), požaduje od činovníků IBU rovněž WADA.

Co tedy dnes biatlonisté od IBU po jednání exekutivy uslyší?

„Mohli by nám říci: Jo, máte jako sportovci pravdu, na boj proti dopingu jsme kašlali,“ povídá Šlesingr.

Hned se však usměje: „Ale to neřeknou... Přesto stále věřím, že se chytnou za nos a prohlásí: Ano, bereme vaši petici vážně a v krátké době antidopingová pravidla IBU v tomto směru upravíme, abychom ukázali že opravdu proti dopingu bojujeme a ne jenom o něm mluvíme.“

Že by mohlo jít jen o jakýsi slib pro slib, si nechce připouštět.

„Myslím, že to množství našich podpisů už nemohou brát na lehkou váhu.“