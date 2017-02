Bez Soukupa a bez Davidové. Biatlonisté nominovali na mistrovství světa

Česká desítka pro Hochfilzen dostala konečnou podobu. Poslední dvě jména přibyla k již dříve nominované osmičce, kterou tvořili:

Muži: Michal Krčmář, Ondřej Moravec, Michal Šlesingr a Adam Václavík.

Ženy: Gabriela Koukalová, Eva Puskarčíková, Veronika Vítková a Lucie Charvátová.

Doplní je tudíž Tomáš Krupčík a Jessica Jislová.

Ve výběru nezbylo místo na dlouholetého reprezentanta a dvojnásobného olympijského medailistu Jaroslava Soukupa, ani na aktuální dvojnásobnou juniorskou mistryni Evropy Markétu Davidovou.

A do týmu se navzdory medailovému umístění a životnímu výsledku na posledním IBU Cupu nevešla ani Lea Johanidesová.

Soukup bude chybět na světovém šampionátu dokonce poprvé po nepřetržité desetileté účasti.

UŽ JISTÁ ČTYŘKA MUŽŮ: Michal Krčmář, Ondřej Moravec, Michal Šlesingr a Adam Václavík.

Šéftrenér Ondřej Rybář, jenž nyní působí coby zástupce IBU na univerziádě v Almaty, odtud pro server biatlon.cz vysvětlil, proč důvěru dostal právě Krupčík: „Vybojoval si nominaci díky výsledkům na evropském šampionátu v Polsku i na IBU Cupu v Osrblie. Na Slovensku sice za Jardou Soukupem běžecky trochu zaostával, ale přesvědčil nás větší spolehlivostí ve střelbě.“

V Osrblie skončil tento týden Soukup ve sprintu a stíhacím závodě na 14. a 11. místě, naopak Krupčík doběhl 27. a 12.

Nejlepším Čechem se zde stal Lukáš Kristejn na 4. a 7. příčce.

Z nominace pro Hochfilzen však vyřadily Soukupa především výkony na mistrovství Evropy v Polsku, kde například ve stíhacím závodě minul devět terčů. Ovšem ani Krupčík nebyl v Polsku střelecky zcela přesvědčivý, o čemž svědčily jeho dva trestné okruhy ve sprintu dvojic.

PÁTÝ MUŽ. Tomáš Krupčík doplní již dříve nominované mužské kvarteto.

V kategorii žen podle trenérů při nominaci Jislové rozhodlo, že po lednové nemoci její běžecká forma pozvolna stoupá.

Na IBU Cupu v Osrblie doběhla nyní bezchybná Johanidesová ve sprintu devátá, zatímco Jislová devatenáctá (se dvěma chybami), přičemž běžecky dosáhly 21. a 22. čas.

Ve stíhacím závodě potom znovu neomylně střílející Johanidesová skončila dokonce druhá za Ruskou Virolajnenovou, naopak Jislová s pěti chybami patnáctá. Běžecký čas měly sedmý a patnáctý.

Johanidesová se má nyní soustředit na boj o první desítku v celkové klasifikaci IBU Cupu, v němž je nyní čtrnáctá.

Markéta Davidová sice opouští Nové Město na Moravě se dvěma zlatými a jednou bronzovou medailí z juniorského mistrovství Evropy, ale přednost před Hochfilzenem dostala v jejím případě příprava na juniorské mistrovství světa v Osrblie, startující 22. února vytrvalostními závody.

„Z juniorů mezi světovou elitu dospělých je pořád dlouhá cesta,“ sama říká.

UŽ JISTÁ ČTYŘKA ŽEN: Gabriela Koukalová, Eva Puskarčíková, Veronika Vítková a Lucie Charvátová.

Přesto ještě existuje možnost, že by se i na šampionátu v Hochfilzenu objevila, ale přicestovala by pouze na závod štafet, pokud by trenéři v průběhu mistrovství usoudili, že ji tam akutně potřebují - ať už z důvodu onemocnění nebo ztráty formy některé z biatlonistek.

„Před námi jsou z pohledu štafet ještě téměř dva týdny, a tedy spousta času. Zatím pracujeme s tím, že cílem Markéty je účast na juniorském mistrovství světa,“ uvedl kouč žen Zdeněk Vítek.

Šampionát dospělých začíná ve čtvrtek smíšenými štafetami. Před nimi čeká na trenéry další nominační otazník. Do kvarteta, jehož tradičním složením byla v minulosti sestava Vítková, Koukalová, Šlesingr, Moravec, se na základě letošních výkonů mocně tlačí Michal Krčmář a Eva Puskarčíková.

Všichni reprezentanti jsou zdrávi, pouze Lucie Charvátová prodělala minulý týden mírné nachlazení, které by však její připravenost na šampionát nemělo zásadně ovlivnit.