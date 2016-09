Biatlonové MS v Ťumeni? Odehrálo se něco, co nemělo, lamentuje Hamza

Byl to pro něj takový šok, že po návratu do Česka vypnul mobilní telefon a raději celý den prospal.

Ani vydatný odpočinek však nepomohl. Prezident Českého svazu biatlonu Jiří Hamza stále nestrávil víkendový kongres Mezinárodní biatlonové unie v moldavském Kišiněvu, při kterém před kandidaturou Nového Města na Moravě na pořádání mistrovství světa v roce 2021 dostala přednost ruská Ťumeň.

„Pokud bychom prohráli s Pokljukou, neřekl bych ani slovo. Podal bych jim ruku a šel pryč. Ale tohle se jen tak přejít nedá,“ myslí si Hamza.

Za pořadatele světového šampionátu 2021 bylo vybráno moderní biatlonové centrum nacházející se v Rusku. Tedy v zemi, která je vyšetřována v souvislosti se systematickým dopingovým programem, zavedeným před zimními olympijskými hrami v Soči 2016.

„Skandál je na světě,“ komentoval tuto skutečnost na svém facebookovém profilu prezident Norské biatlonové asociace Erlend Slokvik. „Pořadatelství MS v biatlonu v roce 2021 bylo uděleno Rusku. Zemi, která nemá schválený antidopingový program.“

Podle prezidenta Mezinárodní biatlonové unie (IBU) Anderse Besseberga však volba, podložená 25 ze 49 možných hlasů, byla správná. „Nepochybuji o tom, že Ťumeň vyhrála volební duel zaslouženě. Město je na mistrovství světa v roce 2021 dobře připraveno,“ uvedl Besseberg bezprostředně po nedělní volbě pro server asnta.ru.

„Ano, prezentace Ťumeně byla typicky ruská: velkolepá, se vším všudy,“ uznal Hamza. „Já si ale myslím, že prezentace je jedna věc. A mínění lidí o biatlonu bude věc druhá. A z tohoto pohledu si nemyslím, že jsme zvolili úplně šťastně.“ Šéfa českých biatlonistů překvapilo, že nebylo uplatněno doporučení Mezinárodního olympijského výboru (MOV) o nepřijímání kandidatur od ruských pořadatelů. To přitom při letošní olympiádě v Rio de Janeiru podpořili zástupci všech sedmi mezinárodních federací zimních sportů.

„Ještě v minulém týdnu se mluvilo o tom, že se o platnosti kandidatury Ťumeně ještě bude hlasovat. A najednou se nehlasovalo o ničem,“ podivoval se Hamza. „Ve finále navíc pan prezident na jejich večírku řekne delegátům, že chce, aby volili Ťumeň,“ krčí rameny Hamza.

A s kritikou volby se přidávají také další státy. „Jsme strašně zklamaní,“ přiznal šéf norského svazu Slokvik v telefonickém rozhovoru pro norskou televizi NRK. „Je to země, která je předmětem vyšetřování, MOV navíc varoval před udělením pořadatelství. Když ale polovina delegátů nechápe, co to znamená pro pověst světového biatlonu, tak je to zklamání.“

A negativně volbu hodnotí také v zámoří. „Nebylo to jen překvapující, ale přímo šokující, že dostali 25 hlasů,“ uvedl šéf Biatlonové asociace Spojených států Bernd Eisenbichler. „Chci říct, že je to špatně. Jedná se o velmi neuspokojivý výsledek volby.“

Prezident Mezinárodní biatlonové unie však výběr delegátů obhajuje s tím, že se v návaznosti na další vyšetřování Světové antidopingové agentury (WADA) a Mezinárodního olympijského výboru pořadatel světového šampionátu 2021 může ještě změnit. „Pokud by se v příštích dvou letech objevily nějaké nové skutečnosti, můžeme odstoupit od smlouvy a uspořádat nové volby v roce 2018,“ uvedl.

Ťumeň uhájila Světový pohár. A teď má i světový šampionát

Besseberg navíc tvrdí, že celou věc konzultoval se sportovním ředitelem MOV. „Říkali, že všechny soutěže, které Rusko získalo pro tuto zimu, by se měly uskutečnit podle plánu,“ uvedl prezident IBU pro server fasterskier.com. „A odpověď na udělování nových soutěží byla taky velmi jasná. Pokud někdo podal kandidaturu předtím (než se zpráva WADA objevila – pozn. red.) a jeho žádost je v řešení, mělo by vše jít normální cestou.“

Tuto informaci předal i delegátům kongresu. S tím, že kandidatura Ťumeně nebyla v rozporu se žádným pravidlem MOV. „To bylo velmi překvapivé,“ podivoval se Eisenbichler. „McLarenova zpráva je velmi jasná a podrobně řeší, co se v Soči stalo. A biatlon výslovně zmiňuje jako jeden ze sportů, kterého se to týká,“ vysvětluje, že do šetření WADA se zapletlo 10 biatlonistů a 13 běžkařů. „Dokud nejsou náznaky, fakta a důkazy, že tomu bylo jinak, není doba na to dávat biatlonové mistrovství světa do Ruska,“ myslí si.

S kritickým hlasem se přidává i Kanada, která předpokládala, že Ťumeň přijde o letošní podnik Světového poháru. „Jak po tom všem můžeme závodit v Rusku?“ položil řečnickou otázku v mailu fasterskier.com prezident Biatlonu Kanada Murray Wiley. „A nejen že tam Světový pohár zůstal, ale IBU nyní Rusko odměnila světovým šampionátem v roce 2021. To je velká facka do tváře čistých sportovců,“ pokračuje Wiley.

„Jestli si někdo rozumný zprávu WADA přečetl, musí si říct, že v biatlonu není vše v pořádku. Teď se všude vyjednává o protiruských opatřeních a sankcích – kvůli systematickému dopingu – a my jako první federace vyšleme signál, že dáme mistrovství světa právě do Ruska,“ podivuje se Hamza.