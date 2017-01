Biatlonisté chystali v neděli protest na startu. Norové jej prozradili

Dmitrij Gubernijev, hlavní biatlonový komentátor ruské televize, si v sobotu večer udělal selfie. Ukazuje na něm vítězně vztyčený palec při tiskové konferenci prezidenta Mezinárodní biatlonové unie IBU Besseberga.

Celému Rusku pak Gubernijev na Instagramu kromě jiného sděluje: „Děti!!! Budeme i nadále závodit!!... Naši přátelé z USA a Česka jsou nespokojeni!!! My věříme v čistý ruský sport!! Naši sportovci všechny porazí!!! Respekt k rozhodnutí IBU!!! A co je důležité: Vyšetřování 22 našich sportovců je kvůli nedostatku důkazů zastaveno!!!“

Exekutiva IBU po svém mimořádném zasedání v Anterselvě v sobotu oznámila, že pozastavuje šetření 22 případů manipulace se vzorky ruských biatlonistů, o nichž informovala McLarenova komise. Podle Anderse Besseberga nemá IBU k dispozici dost důkazů, aby dotyčné biatlonisty mohla potrestat.

Když Besseberg tento verdikt předčítal, Gubernijev mu v sále zatleskal. Pak sám natočil video, na němž imituje Boba Marleyho a zpívá: „No doping, no cry.“

Přesto doping zůstává velkým problémem ruského biatlonu. Nejde jen o jednoznačně prokázané případy z minulosti, například čtyři pozitivní testy před hrami v Soči 2014, ale též o devět nadále vyšetřovaných případů manipulace z původních jedenatřiceti, na něž McLarenova komise upozornila.

Gabriela Koukalová už v Oberhofu prohlásila, že nemůže věřit žádnému biatlonistovi ze země, která má tolik dopingových kauz.

Taková slova Rusové neodpouštějí.

Když Koukalová jela s Nadine Horchlerovou na čele sobotního hromadného závodu, Gubernijev do komentátorského mikrofonu nepokrytě fandil Němce. Protože ta Češka je nyní třídní nepřítel. Stačí si přečíst reakce stovek ruských fanoušků na sociálních sítích.

Jako by se rozhořela studená biatlonová válka.

„To je prostě přístup Rusů,“ řekl Michal Šlesingr. „Oni nemají snahu cokoliv měnit. Jejich jedinou snahou je vybruslit z toho co nejlíp a uplatit co nejvíc. Ani WADA (Světová antidopingová agentura) v Rusku v oblasti antidopingu nezaregistrovala žádný progres.“

Šlesingr společně s Američanem Lowellem Baileym a Francouzem Martinem Fourcadem připravili v lednu petici sportovců, požadující od IBU zavedení tvrdších trestů za doping. Podepsalo ji posléze 157 biatlonistů a 56 koučů z 26 zemí.

Mimořádná exekutiva IBU jim však při svém sobotním zasedání zatím nevyhověla. Stejně tak odložila na 9. února rovněž téma, zda by mělo být Tjumeni odebráno mistrovství světa 2021.

Besseberg se v sobotu večer setkal se zástupci sportovců a odvolával se na stanovy unie, podle nichž změny antidopingových pravidel může schválit jen kongres IBU. A ten má přece být až v létě 2018.

„Když nám řekl, že IBU se mezi kongresy snaží měnit co nejmíň, Martin Fourcade už to nevydržel, zvedl se a odešel,“ líčil Šlesingr. Francouzský biatlonista si nasadil kapuci a s naštvaným pohledem beze slova prošel mezi televizními štáby čekajícími v chodbě k sálu.

Vzápětí začali iniciátoři petice organizovat protestní akci na startu nedělního hromadného závodu mužů. „Prostě jsme si tam chtěli chvilku postát a dát IBU najevo, že si s námi nemohou zahrávat a ignorovat nás,“ vysvětloval Šlesingr. „Jenže Besseberg se to přes Nory dozvěděl a asi se zalekl.“

V neděli ráno totiž vydalo vedení unie zničehonic zprávu, že už před mistrovstvím světa se letos v únoru uskuteční mimořádný kongres IBU.

Je to výhra protestujících?

Snad. „Nebo je to úkrok stranou,“ naznačil Šlesingr. „Mohla to být Bessebergova hra, jak se vyhnout protestu sportovců v Anterselvě. Kryje si záda kongresem, který je však do značné míry zkorumpovaný. Předloží mu naše návrhy, ale kongres je neodhlasuje.“

Proto Fourcade a spol. chtěli, aby zpřísnění antidopingových pravidel odhlasovala už nyní exekutiva s dodatkem, že je později musí kongres potvrdit. „Kdyby je pak kongres zamítl, nakydal by si tím na sebe spoustu hnoje,“ podotkl Šlesingr.

Rusové stále vyhráno nemají, případ jejich plošného biatlonového dopingu se má v únoru znovu řešit, což od IBU vyžaduje i WADA.

„Ale bohužel, jestli ten proces byl řízený tak, jak to popisuje McLaren, spousta pojítek a materiálů o něm je zničena,“ uvědomuje si Šlesingr. „Vždyť jejich antidopingová agentura, která měla Rusy hlídat, ten doping naopak pokrývala. Ta situace je velmi vážná.“