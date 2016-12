Světýlka ve tmě. V Bedřichově se jede noční maraton na lyžích

Lyžaři s čelovkami startují tento unikátní závod na bedřichovském stadionu, tedy v místě, kde se jezdí i legendární Jizerská padesátka. „Noční atmosféra závodu je naprosto jedinečná a bude ozvláštněná i dalšími světelnými a ohňovými atrakcemi na trati, bude to krásný zážitek,“ slibuje David Douša z organizačního výboru.

Noční maraton v Bedřichově si rychle získal popularitu. Účastní se ho nejen lyžaři z regionu, ale třeba i z řad turistů ubytovaných koncem roku v Bedřichově, kde jsou v tomto období tradičně plné hotely. „Naším cílem je mít na startu 500 závodníků,“ uvedl Douša.

„I když se jede za tmy, závod není nijak nebezpečný, což dokládají zkušenosti z minulých let, kdy nedocházelo k závažným pádům. Nikdo se nemusí bát, že by to bylo nad jeho síly. Ale pro každý případ bude připravená i Horská služba.“

Tma a světýlka čelovek dodávají bedřichovskému závodu zvláštní romantický nádech. „Závod s lampičkami je úplně o něčem jiném než obyčejné závody ve dne. Člověk odjede na trati pár metrů a najednou je ve stopě úplně sám. V Bedřichově navíc panuje skvělá atmosféra,“ přibližuje mistr světa v běhu na lyžích Martin Koukal, který si závod nejednou vyzkoušel.

Běžkaři si mohou v rámci Bedřichovského Night Light Marathonu vybrat ze dvou tras: na 35 kilometrů a poloviční vzdálenost. Start je pro obě distance společný v 19.00. Součástí programu jsou i dětské závody pro nejmenší. Malí závodníci startují v Mini Night Light Marathonu v 19.10.

Před vlastním závodem bude pro závodníky i návštěvníky nachystána science show od liberecké iQlandie, která začíná už v 17.45. Na běžce čeká špičkový servis, vyhřívaná šatna i úschovna oblečení a lyží. Pro ty, kteří si chtějí nechat profesionálně namazat svoje lyže, bude připraven mazací servis. Samozřejmostí je občerstvení na trati i v cíli. V cíli dostane každý účastník křišťálovou medaili.

Pokud se rozhodnete přihlásit se na poslední chvíli, můžete tak učinit i v místě závodu, pro děti je startovné zdarma.