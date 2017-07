Baumrtová si opařila nohu čajem, z mistrovství republiky odstoupila

„Bohužel je letošní MČR už za mnou jen se dvěma finálemi. V pátek ráno jsem byla opařená čajem, ráno strávila u doktorů a vstřebávala lehčí šok. S rizikem jsem se ale rozhodla nastoupit do odpoledního finále na 200 PZ. No klaplo to, ale už to nebudu raději pokoušet,“ uvedla pětadvacetiletá plavkyně na facebooku.

Přitom měla dva týdny před světovým šampionátem v Budapešti skvělou formu. Na nedávném mítinku v Římě překonala po čtyřech letech český rekord na 50 metrů znak a v pátek v Podolí v krátké polohovce v souboji domácích hvězd porazila Barboru Závadovou. Zvítězila v čase 2:14,38, Závadová za elitní znakařkou zaostala o necelé dvě sekundy.

„Nevypadá to úplně hezky. Mám strach, aby se tam nedostala infekce, protože jinak by to byly antibiotika a průšvih k mistrovství světa,“ řekla Radiožurnálu. Popáleninu má na stehně. „V jedné ruce jsem nesla džus a v druhé čaj. Jedna slečna do mě omylem nabourala a já jsem to pustila. Naštěstí jen na nohu, na břicho by to bylo horší,“ dodala Baumrtová.