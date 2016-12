Satoranský po jedenácti zápasech skóroval, Washington ale jasně padl

Satoranský předtím naposledy skóroval 30. listopadu proti Oklahoma City. od té doby sedmkrát vůbec nezasáhl do hry a čtyřikrát vyšel střelecky naprázdno. Tentokrát ho trenér Scott Brooks poslal do hry osm minut před koncem za již rozhodnutého stavu 80:105. Satoranský vzápětí nahrál spoluhráči na smeč a dvě minuty před koncem donáškou do koše skóroval. Jen ale přispěl k tomu, aby ztráta nakonec nepřesáhla 30 bodů.

Kapitán Wizards John Wall zaznamenal 18 bodů a 10 asistencí, ale trápil se podobně jako druhá hlavní hvězda Bradley Beal, který měl jen 10 bodů. Wizards v prvním poločase inkasovali 73 bodů.

„Všechno bylo špatně,“ konstatoval trenér Scott Brooks. „Zničili nás rychlými protiútoky, body po útočném doskoku a trestnými hody. Předčili nás ve všech fázích,“ připustil Wall.

Russell Westbrook dovedl Oklahoma City k výhře 117:112 v hale Bostonu a připsal si už čtrnáctý triple double v sezoně, tentokrát za 45 bodů, 11 doskoků a 11 asistencí. Přes 40 bodů se dostal potřetí za sebou. Osmnáct bodů dal v poslední čtvrtině a byl strůjcem klíčové šňůry 10:0 znamenající obrat výsledku.

„Nasadili jsme na něj opravdu velmi dobré obránce, ale zahrál skvělé akce. Nevím, co mám říct o jeho hře jiného, než: ‚Klobouk dolů‘,“ řekl domácí kouč Brad Stevens, v jehož týmu se blýskl Isaiah Thomas 34 body a 10 asistencemi.

Triple double zaznamenal i Nicolas Batum, který 20 body, 11 doskoky a 10 asistencemi dovedl Charlotte k výhře 103:91 nad Chicagem.

Obhájce titulu Cleveland snadno porazil Brooklyn 119:99, už ve třetí čtvrtině přitom vedl o 46 bodů. Šetřil pak opory před nedělní odvetou posledního finále s Golden State a nikdo neodehrál více než 27 minut. LeBron James i tak stihl 19 bodů, Kevin Love 14 bodů a 15 doskoků a Kyrie Irving 13 bodů a 10 asistencí.

Slavili i vicemistrovští Warriors, kteří udolali Detroit na jeho hřišti 119:113. Na sedmou výhru v řadě se nadřeli a ještě minutu a půl před koncem vedl soupeř. Pak však srovnal smečí Draymond Green a obrat dokonal Kevin Durant, který zápas zakončil na 32 bodech. Stephen Curry přidal 25.

New Orleans porazilo Miami 91:87 především zásluhou hvězdného Anthonyho Davise, který nasbíral 28 bodů a přidal osobní rekord s 22 doskoky.

San Antonio zvítězilo 110:90 nad Portlandem, přestože šetřilo Paua Gasola, Tonyho Parkera i Manua Ginobiliho. Zastoupil je Kawhi Leonard, který nastřílel 33 bodů.

Ani osobní rekord 40 bodů Zacha LaVineho nepomohl Minnesotě odvrátit domácí prohru 105:109 se Sacramentem, které opět táhl DeMarcus Cousins, autor 32 bodů.

Dallas nečekaně zvítězil 90:88 na palubovce oslabených Los Angeles Clippers a rozhodl o tom 3,7 vteřiny před koncem Harrison Barnes. K výhře přispěl i Dirk Nowitzki, který nastoupil poprvé po čtrnáctizápasové pauze zaviněné zraněním. Odehrál jen první poločas, i tak stihl 17 bodů. Clippers hráli bez klíčových hráčů Chrise Paula a Blakea Griffina.

Toronto si připsalo už šestou venkovní výhru v řadě, když udolalo Utah 104:98. Kyle Lowry se na tom podílel 36 body, z toho 19 dal v poslední čtvrtině.