Musíme využít to, v čem jsme dobré, plánuje trenérka USK před Krakovem

Oba celky se utkaly na začátku listopadu v Praze a české mistryně vyhrály bez problémů 84:63. Rozhodující náskok si vybudovaly už do poločasu, soupeře přehrály hlavně pod košem. V domácím prostředí však Wisla předvedla už několik dobrých výkonů a potrápila favority. Schio tam vyhrálo jen o bod, Kursk o šest bodů a Fenerbahce o osm.

Pražankám se navíc v Krakově dlouhodobě nedařilo a první výhru tam získaly až před rokem (78:57). Předtím vždy prohrály, včetně roku 2015, kdy nakonec Euroligu ovládly.

Klíčovou postavou Krakova je zkušená polská pivotka Ewalina Kobrynová, která má průměry 13,1 bodu a 8 doskoků na utkání, což ji v užitečnosti řadí na 12. místo celé soutěže. Oporou jsou také Španělka Sandra Ygueravideová, chilská pivotka Ziomara Morrisonová, která má zkušenosti z WNBA, či Američanka Meighan Simmonsová, která je především střelkyní z dálky.

„Bude to podobný zápas jako ty se Schiem a Montpellierem. Očekávám, že to bude bojovné utkání, ve kterém se budou snažit zastavit naši rychlou hru dopředu, protože každý ví, že v protiútocích jsme silné. My to musíme tlačit a nehrát do plných. Musíme využít to, v čem jsme dobré,“ řekla trenérka Natália Hejková.

USK se bude moci opírat o formu srbské hvězdy Sonji Petrovičové, která je druhou nejlepší střelkyní a jasně nejužitečnější hráčkou soutěže. Také je pátá v doskakování. Laia Palauová zase vládne asistencím s téměř osmi finálními přihrávkami na utkání.