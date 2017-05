Trénink a lázně. Basketbalistky nabírají síly na mistrovství Evropy

Lázně Bělohrad jsou tradičním útočištěm basketbalové reprezentace na začátku přípravy před velkým turnajem. Poprvé tam hráčky nabíraly síly před domácím mistrovství světa 2010 a nakonec z toho byla stříbrná medaile. Od té doby se vrací.

A věří, že je to ideálně připraví i na červnové mistrovství Evropy, které se koná v Hradci Králové a Praze.

Hráčky však v Lázních rozhodně neodpočívají. V úterý absolvovaly fyzické testy a ve středu je čekal kruhový trénink pod vedením kondičního trenéra Aleše Kaplana. Následně zvládly mediální povinnosti i natáčení pro jednoho z partnerů reprezentace, při kterém se hned 13 hráček nasoukalo do jediného automobilu.

„Máme tady různé procedury, ale také tréninky. Aleš Kaplan ví, jak nám to přizpůsobit, aby nás první týden neodvařil a pak jsme nemohly. Nemohu říct, že je to tu odpočinkové, běháme, ale ještě to není takový nápor. Spíše to teprve bude gradovat,“ tuší pivotka Petra Kulichová.

Na jednom z prvních tréninků měl trenér Ivan Beneš k dispozici jen 12 hráček z původně oznámené sedmnáctičlenné nominace.

Pivotka Kia Vaughnová hraje v zámořské WNBA a k týmu se připojí až v červnu. Michaela Stejskalová bojuje s nemocí a zůstala jen na hotelu, kvůli nemoci na soustředění úplně chybí Kateřina Sedláková. Další z rozehrávaček Lenka Bartáková úspěšně dodělávala školu a k týmu se připojila ve středu odpoledne. A hradecká pivotka Klára Rosenbaumová z nominace vypadla kvůli zranění.

Češky budou v Lázních Bělohrad do pátku. Příští týden se sejdou na kondičním soustředění v Trutnově. „Tady v lázních to je hlavně o rekondici, aby se holky dostaly po lize dohromady. Na kondice pracujeme jen lehce. V Trutnově už to bude hrubší kondice, ale začneme trochu dělat i basketbal,“ nastínil trenér Beneš.

Ivan Beneš dohlíží na venkovní trénink českých basketbalistek v Lázních Bělohrad.

„Odpočinek to tu není, ale teprve v Trutnově nás čeká ta pravá dřina,“ tuší jedna z nejzkušenějších hráček týmu Ilona Burgrová.

Následující týden je pak čeká první herní soustředění v Karlových Varech, kde poslední květnový víkend sehrají i první přípravné zápasy s Čínou, Lotyšskem a Srbskem. Následně se znovu vrátí do Trutnova a od 6. června se již budou připravovat v Hradci králové, kde 16. června odstartuje evropský šampionát.