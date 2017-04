Basketbalová euforie se ve Zlíně proměnila ve zmar

„Jsem hodně zklamaný z toho, jak se sezona rozjela, vyvíjela a skončila,“ pronesl Jaroslav Kotala, trenér mužstva a šéf klubu.

Zlínští basketbalisté zvítězili v úvodních dvanácti ligových zápasech, soupeře válcovali. Následně však vyhráli už jen čtyři utkání ze čtrnácti. Ostrým předělem byl Nový rok. Do té doby běžící spolupráce s Brnem přestala ze dne na den fungovat.

„Brno se dostalo do hráčských problémů a najednou jsme se museli obejít bez jejich hráčů,“ vypíchl Kotala zlomový okamžik sezony.

Zlínu se tak sázka na spolupráci s účastníkem Kooperativa národní basketbalové ligy nevyplatila. „Vůbec jsme s tím nepočítali, zaskočilo nás to,“ přiznal Kotala.

Ve Zlíně mysleli na pořádný Final 4 první ligy, chtěli se poprat o nejvyšší soutěž, velké plány ale zůstaly jen na papíře.

„Někteří říkali, že to bylo sci-fi. Ale jsem přesvědčený, že se to mohlo podařit. Bez hráčů Brna jsme byli v naší moravské skupině konkurenceschopní, českým týmům bohužel ne. To je jiný level,“ uznal trenér Zlína. „Vyjma Davida Nehody jsme neměli stabilního střelce a postrádali jsme kvalitního rozehrávače. Bez něho to nejde.“

Čtvrtfinálovou sérii prohrál Zlín v domácím zápase. „Nezvládli jsme ho. V tempu, jaké vyžaduje play-off, jsme hráli jenom čtvrtinu,“ vrátil se k páteční porážce 66:77. Nedělní výsledek 35:87 označil za katastrofický: „Sezonu jsme tím trochu devalvovali. Takhle bychom ji končit neměli.“

Pro výkon mužstva měl částečnou omluvu. „Na dálnici jsme uvízli v koloně. Před Prahou hráči usnuli na hodinu v autobuse. Dorazili jsme čtvrt hodiny před začátkem, hráči byli úplně mrtví.“

Co bude dál, Kotala zatím netuší. „O koncepci jsem přemýšlel od poloviny sezony, kdy bylo jasné, že nebudeme mít hráče z Brna.“

Ve hře je několik variant, včetně pokračující kooperace s Brnem. To však není po letošních zkušenostech příliš pravděpodobné.

„Kloním se k tomu, abychom dokončili sezonu se sestavou, která začala přípravu. To se nám nedaří,“ posteskl si Kotala. A sportovní ambice? „Chceme hrát v soutěži důstojnou roli. To bude platit pořád, dokud budu v klubu.“