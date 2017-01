Ani tři výhry nemusí na šestku stačit, tuší kouč basketbalistů Ústí

„Po prvních dvou zápasech už budu moct říct, jestli ještě žijeme. Možná ani tři výhry ze čtyř nemusí stačit. Ale ty tři jsou minimum,“ spočítal ústecký trenér Antonín Pištěcký. Sluneta aktuálně ztrácí na šestý Prostějov jednu výhru.

„Máme teď soupeře, kteří jsou v tabulce pod námi. A měli bychom to zvládnout, pokud chceme postoupit do první šestky.“ Ústí postupně narazí na Ostravu, Brno, Jindřichův Hradec a USK Praha.

„Základní část zakončujeme zápasem s Děčínem a byl bych nerad, abychom tam jeli s tím, že tam musíme vyhrát,“ obává se takového scénáře trenér Pištěcký.

Naposledy Sluneta v pátek podlehla mistrovskému Nymburku 57:100. Pozitivem zápasu byl snad jen návrat uzdraveného rozehrávače Michala Šotnara.

„Není to ještě stoprocentní, ale tu výhodu, co má v hlavě, zase ukázal. Byl schopný uvolnit spoustu hráčů. Bylo vidět, jak nám ty dva měsíce chyběl. Teď bude zase dlouho trvat, než si na něj kluci zvyknou. Snad co nejdřív,“ věří kouč.