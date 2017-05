Dva zápasy a dost. Basketbalisté Prostějova hrají o život

„Musíme vyhrát, jiná možnost neexistuje. Hradci nejvyšší soutěž nepustíme,“ hlásí odhodlaně basketbalisté Prostějova před páteční (18.00) domácí bitvou. Odveta se hraje v neděli.

Právo bojovat o účast v nejvyšší soutěži získali Královští Sokoli Hradec Králové a Litoměřice. Ty ovšem nabídku odmítly, a proto se baráž smrskne na dva zápasy. „Je to pro nás poslední příležitost, jak sezonu alespoň částečně zachránit. Celý tým je odhodlaný udělat pro záchranu maximum. Baráž bude o hlavě a vůli. Věřím, že to zvládneme,“ doufá trenér Hanáků Zbyněk Choleva.

V rozhodujících zápasech mu bude chybět Torrence Dyck, který dlouho laboroval se zraněním nohy a nakonec odcestoval do Spojených států. Mimo hru je rovněž Brian Fitzpatrick. Statný pivot si v posledním zápase s Brnem utrhl křížový vaz. „I to poslední zranění zapadá do průběhu celého soutěžního ročníku. Nepovedl se,“ posteskl si Choleva.

Hradec Králové se dostal do baráže potřetí za sebou a netají se ambicí postoupit. Mezi největší opory patří Ondřej Peterka, který ještě v minulé sezoně hrál v Prostějově a ve finále první ligy s nymburskou rezervou nastřílel 32 bodů. Do základní sestavy patří zkušený Peter Majerík nebo další kvalitní střelec Samuel Fajfr. „O přednostech soupeře víme, ale soustředíme se na nás. Se situací, do níž jsme se dostali, si musíme poradit,“ velí Choleva.

Ze stávajícího týmu si baráž zahrál pouze kapitán Petr Dokoupil. Před pěti lety s Opavou uspěl v šestikolové soutěži čtyř týmů. „Popravdě řečeno, už si to moc nepamatuji. V hlavě zůstalo, že jsme se nakonec zachránili, což bylo to jediné, co se počítalo,“ říká. Teď věří, že stejný konec bude mít i nadcházející měření sil s Hradcem Králové. „Rozdíl mezi soutěžemi existuje. Mohli bychom si to pokazit jedině sami podceněním soupeře. Taková situace ale nenastane,“ slibuje prostějovský kapitán.