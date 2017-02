Odchody opor, zranění. A basketbalisté Prostějova hrají jen o záchranu

Americká posila vůbec nezasáhla do posledního prohraného duelu se Svitavami (60:73), kapitán Orlů se zase zranil v průběhu první čtvrtiny. „Nechci se vymlouvat, ale vše jde proti nám. Dostali jsme další těžké rány. Oba jsou na pár týdnů mimo,“ ulevil si generální manažer klubu Petr Fridrich. „Trenéři už dostali za úkol poohlédnout se po dalších posilách. Potřebujeme dva hráče.“

Prostějov v minulých letech patřil mezi domácí elitu, v probíhající sezoně se i kvůli sníženému rozpočtu chtěl prát o postavení v horní polovině tabulky po základní části a počítal se zapojením mladých hráčů do sestavy. To první se nepovedlo, druhou část plánu plní klub i díky okolnostem až nečekaně důsledně.

V posledním zápase dokonce mladíci Adam Choleva a František Váňa museli na palubovku už v průběhu prvního poločasu. „Jinou možnost jsme ani neměli. Na střídačce nebylo z čeho vybírat. Pro kluky je to velká zkušenost, ale nemůžeme po nich chtít, aby zápasy odtáhli,“ konstatoval trenér Zbyněk Choleva, který už do zahajovací pětky poslal dalšího mladíka, jednadvacetiletého Marka Sehnala. „V týmu už je přes dva roky, ale také toho ještě až tak moc neodehrál. Díky takovým zápasům ale roste.“

Jeho svěřenec odehrál téměř pětatřicet minut. Mládežnický reprezentant byl třetím nejlepším střelcem Prostějova a současně se snažil bránit velezkušeného bývalého spoluhráče Pavla Slezáka. Nová svitavská opora to neměla snadné.

„Ale přece jen Pavel prodal zkušenosti. Ještě mám na čem pracovat,“ hlesl Sehnal. Po páté porážce v řadě mu do řeči nebylo. „Vůbec nevím, co k takovému zápasu uvést. Na tréninku budeme muset propotit ještě hodně dresů, než půjdeme nahoru.“

Orli v lednových zápasech přišli o účast v nadstavbové skupině A1 a v nadstavbě, před níž ještě v sobotu (18.00) jedou do Nymburka, budou bojovat pouze ve skupině o 7. až 12. místo. A potřebují vyhrávat, aby ještě neměli problémy se záchranou.

„Také kvůli tomu bychom měli sérii porážek zastavit. Ale v dalším kole v Nymburce to asi nebude. Pro mladé kluky to aspoň bude škola. A můžeme hrát uvolněně, protože nemáme co ztratit. Třeba nám to pomůže do dalších zápasů. Ve spodní polovině tabulky jsou rozdíly minimální, tam už budeme potřebovat zabrat,“ uvědomuje si Choleva.