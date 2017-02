Udrží se v Lize mistrů? Basketbalisté Nymburku musí smazat velké manko

Odveta tak začne v podstatě za stavu 0:22. „Je to nepříjemné, že musíme dohánět tak výrazné manko, ale nesmí nás to ničit, musíme být optimisty,“ nabádá spoluhráče zkušený rozehrávač Eugene Lawrence. „Rozdíl ve skóre je velký, ale věřím, že to ještě můžeme zvrátit,“ doplnil trenér Ronen Ginzburg.

Utkání začne v Nymburce v úterý v 19 hodin. Postupující se v osmifinále utká s francouzským Le Mans.

Nymburku dává naději, že v domácím prostředí je velmi silný. Ve své Sportovní hale vyhrál od listopadu 2015 všech dvanáct posledních zápasů v evropských pohárech. „Věříme v maximální podporu plného hlediště, budeme to potřebovat víc, než kdykoliv předtím v sezoně,“ vyzval fanoušky kapitán Jiří Welsch.

Oba celky od prvního vzájemného duelu bojovaly o národní pohár. Zatímco Nymburk ten český v sobotu získal, Sassari ve finále Italského poháru podlehlo Milánu. Navíc přes víkend odehrálo tři zápasy, zatímco Nymburk jen dva, takže by síla měla být na straně českého mistra.

Sassari však patří mezi italskou elitu. Ještě před dvěma roky ovládlo domácí ligu a v předchozích dvou ročnících hrálo Evropskou ligu. Aktuálně patří celku ze Sardinie v domácí soutěži čtvrté místo.