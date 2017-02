Herní a taktický kolaps, žehrají ve Varech. Basketbalistky v poháru končí

Vary měly opět problémy se sestavou. „To se projevilo na kvalitě utkání, kdy jsme často byli schopni zapařit i neuvěřitelné, hosté ovšem občas také, a na obou stranách bylo vidět mnoho zbytečných chyb,“ říká manažer karlovarských basketbalistek Roman Maleček. Přesto si Vary téměř neustále držely náskok.

„Jenže to by nesměla přijít v závěrečné čtvrtině neuvěřitelná pětiminutovka. Herní a taktický kolaps, kdy se hosté dostali do utkání dvěma šťastnými střelami a postupně během oněch pěti minut dokázali vymazat náš náskok a dostat se do vedení,“ popisuje Maleček.

Ovšem ještě dvě minuty před koncem dokázaly Vary otočit, další šťastná trojka s faulem Hindrákové jim definitivně vzala vítr z plachet. Nyní se už musí soustředit na poslední tři zápasy ŽBL, v sobotu hrají v Hradci.