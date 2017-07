Prokešová: Vůbec jsem nečekala, že ještě přijde taková nabídka

„Vůbec jsem nečekala, že by něco takového ještě mohlo přijít,“ netají basketbalistka, která se za dvacet let své kariéry prostřílela mezi nejvíc bodující hráčky české ligové basketbalové historie.

Další body ke svým dosavadním ale už nepřidá v dresu Trutnova. Nepohrdla totiž lákavou nabídkou KP Brno a následovala tak svého manžela, který od téhož klubu dostal nabídku na místo asistenta hlavního trenéra.

Bylo rozhodování hodně těžké?

Bylo a dlouho mi to vrtalo hlavou. Vzala jsem si pár dnů na rozmyšlenou a zvažovala, co bude a nebude. Nechtěla jsem jen tak něco podepsat, aby pak člověk litoval.

Nabídku dostal i váš manžel Pavel, ten prý byl pro přece jen rychleji...

Pro něj to byla opravdu krásná nabídka. V Trutnově byl v podstatě veden jako kondiční trenér, v Brně mu nabídli návrat k basketbalu.

Hodně to ovlivnilo vaše rozhodnutí?

To se takhle nedá říct. Zvažovali jsme, jak to všechno bude, co jsme schopní i vzhledem k rodiněadalším aktivitám zvládnout. Dokonce jednu chvíli hrozilo, že já už dál hrát nebudu.

Nakonec to ale dopadlo jinak, hrát budete pod jeho vedením v Brně, co rozhodlo?

Já mám basket stále hodně ráda a když je možnost poslední rok kariéry zahrát si ho ještě takhle, to se snad odmítnout nemá.

Přestupujete tedy s tím, že to bude poslední rok?

Mám to tak nějak nastavené, ale souhlasím s pořekadlem, které říká Nikdy neříkej nikdy. Tohle ale teď zase tak neřeším.

Fakta Milena Prokešová ● Letos šestatřicetiletá basketbalistka, která do letošní sezony hrála za Lokomotivu Trutnov, nyní odchází do KP Brno. ● Ve své kariéře hrála českou ligu v Kralupech nad Vltavou (1997 -2000), Přerově (2000-2002), Spartě Praha (2002-2005), Olomouci (2005-2008), Hradci Králové (2008 - 2012) a v Trutnově (od 2012 do současnosti). ● Během své dlouhé kariéry získala čtyři ligové medaile - první byla stříbrná v Kralupech (v sezoně 1997/98), další tři bronzové - v Přerově (2000/01) a v Trutnově (2014/15 a 2015/16). ● Je to výborná střelkyně, která v domácí nejvyšší soutěži nastřílela už přes 5 000 bodů. ● Loni na podzim jako historicky druhá hráčka české nejvyšší soutěže překonala hranici 700 proměněných trojkových pokusů. První zaznamenala v sezoně 1997/98 pod dívčím jménem Steffanová v barvách Kralup nad Vltavou, její rekord v jedné sezoně je 87 trojek, dosáhla ho hned dvakrát (2004/05 ve Spartě Praha a 2006/07 v Olomouci). ● Je spoludržitelkou rekordního počtu trojek v jednom utkání, 19. února 2005 jich v utkání Sparty se Slovankou zaznamenala devět.

Asi víc řešíte rodinu, jak to teď v ní bude fungovat?

Beru to tak, že rodina je v tuhle chvíli všechno. Kvůli ní se nechceme a nebudeme stěhovat, máme v Trutnově zázemí. Kluci tam jsou ve školce a budou tam pokračovat.

Vy tam máte i svůj podnik, který se vám prý rozjel velmi dobře. Co s ním?

Ani s masírováním v Trutnově nechci skončit, tak se to pokusíme nějak skloubit. Mám už pěknou klientelu, nerada bych o ni přišla.

Jedno rozhodování o změně působiště v situaci, kdy jste měla rodinu, už jste musela řešit. Bylo tohle těžší?

Určitě, protože když jsme před lety šli z Hradce do Trutnova, bylo to mnohem jednodušší. Klukům bylo půl roku, ale nebylo to tak daleko a dohodli jsme se rychle.

Jak se člověk těší na nové angažmá při myšlenkách na možné komplikace?

Určitě se těšíme moc, jinak bychom do toho nešli. Já nemám pochybnosti, že to bude dobré.

Trutnov opouštíte po pěti sezonách, jak budete na tuto část kariéry vzpomínat?

Co se týká basketbalu, hlavně nechci brát Trutnov jako uzavřenou kapitolu, myslím si, že je velmi reálné, že se tam v budoucnu vrátím a do basketu se nějak zapojím. V Trutnově jsme se před lety rozhodli žít a bylo to dobré rozhodnutí.

Když to vezmete ze sportovního hlediska, přineslo vám úspěchy, na které jste dlouho čekala...

Přesně tak. Vždyť já jsem v lize získala první medaili ještě v minulém století, když jsme byli s Kralupami druhé, a pak už jen v sezoně 2000/20001 bronz s Přerovem. Pak dlouho nic, až teď dvakrát bronz v Trutnově. To jsem si opravdu užila.

Teď Trutnov opouštíte a jdete do týmu, který bude mít vyšší ambice. I to je jeden z důvodů?

Chci ještě zkusit, jaké to je basketu se věnovat opravdu na maximum, co to jde. V Trutnově to teď funguje na poloprofesionální bázi, tréninků je méně, asi není moc vyhlídka na to zahrát si evropskou soutěž. Start v EuroCupu je na Brnu lákavý, na to se těším.

Co víte o týmu, do kterého přestupujete?

Že se tam potkám s holkama, proti kterým jsem hrála, ale s žádnou z nich jsem se nepotkala v jednom družstvu. Alespoň potkám nové, bude to příjemná změna.

Ani s hradeckou Gabrielou Andělovou jste se nesešla za svého angažmá v Hradci?

Ani s ní ne. Byly jsme v jednom klubu, ale ona je mladá, tehdy ještě hrála za dorost.

Brno posiluje, co tomu říkáte?

Že se tam formuje vlastně ryze český tým, který je skoro hotov, snad až na jeden post.

Už jste s někým z klubu mluvila o tom, co od sezony a zejména od vás očekávají?

Zatím jen něco málo s trenérem, na tohle bude ještě čas.

Asi musíte očekávat, že váš nový tým bude chtít medaili.

To ano, ale proč si dávat malé cíle?