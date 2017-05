Kouč basketbalistek: Držáci jsou pryč, mladé holky to musí převzít

Byť už uteklo sedm let, ty vzpomínky jsou stále živé: české basketbalistky na světovém šampionátu v roce 2010 strhly fanoušky a dokráčely až ke stříbru. Nyní je tu další velká akce ve vlasti - ale úplně jiný tým.

„Některé omluvenky nás mrzely, ale myslím, že se nám povedlo vybrat to nejlepší, co jsme měli k dispozici,“ říká kouč reprezentace Ivan Beneš. „Kádr zkušených hráček je jasný - a k tomu se přidaly mladé holky.“

Ze stávající sedmnáctky ještě pět jmen vypadne. A pak půjdou Češky na turnaji v Hradci Králové a Praze (od 16. do 25. června) za stejným snem jako před sedmi lety. Jenže v mimořádně odlišné sestavě.

Zvláště proti světovému šampionátu, že?

Od mistrovství 2010 nám zůstaly jen tři hráčky. A to s tím, že se po třech letech vrací Péťa Kulichová. Oproti světu je to úplně nové družstvo, ono je ovšem hodně obměněné i oproti poslednímu Eurobasketu; z toho zůstalo pět hráček. Vstupujeme do nové etapy, držáci odešli. Věřím, že na kvalitu holek navážeme a ty, které máme nyní, budou kvalitními náhradami.

Nominace basketbalistek před mistrovstvím Evropy Rozehrávačky: Lenka Bartáková (Nymburk), Kateřina Sedláková (Handicap Brno), Tereza Vyoralová (USK Praha), Petra Záplatová (Rotenburg/Něm.). Křídla: Karolína Elhotová, Kateřina Elhotová, Veronika Voráčková (všechny USK Praha), Jana Hausknechtová (Handicap Brno), Eva Kopecká (KP Brno), Renata Pudláková (Slavia Praha), Michaela Stejskalová (Gran Canaria/Šp.). Pivotky: Alena Hanušová, Ilona Burgrová, Kia Vaughnová (všechny USK Praha), Petra Kulichová (Botasspor/Tur.), Pavla Švrdlíková (Handicap Brno), Klára Rosenbaumová (Hradec Králové). Pozn.: Do konečného výběru se vejde 12 ze současných 17 jmen.

Bylo hledání náročné?

Vyzkoušely jsme 42 hráček, abychom je viděli zblízka, co umí a co ne. Ale u některých bylo jasno, Péťu (Kulichovou) s Ilčou (Burgrovou) jsme nikam netahali.

Vnímáte tenhle tým jako investici do budoucna? Jako základ pro příští velké akce?

Určitě. Holky musí té šance využít, jsou mladé, talentované. Ale platí, že když v určitém věku neuděláte v rozhodující chvíli rozhodující krok... Právě k tomu by měla sloužit Evropa. Přesvědčit nás trenéry, diváky i všechny okolo, že si tuhle nominaci zaslouží.

Příležitosti jsou tedy otevřené pro všechny.

Mají velkou šanci projít do týmu, jet na vrcholnou akci. Přesvědčit, že s nimi máme počítat do budoucna, že nemusíme měnit a hledat další. Ale určitě to není jen investice do příštích let - jde o šampionát u nás v Česku, takže chceme předvést kvalitní basket a udělat co nejlepší výsledek.

To znamená co?

Nebudu specifikovat. Družstvo je jiné, mění se, Evropa je na určité úrovni. Budeme rádi, když budeme hrát pěkný basket a vydržíme v turnaji co nejdéle.

Víte, kdo družstvo povede v roli kapitánky?

Nebudu to určovat. Nevím, jestli bych se trefil do toho, co holky chtějí. Uděláme volby - volby se nám blíží a tyhle nebudou předčasné (úsměv). Holky oslovíme a podle toho, jak se rozhodnou, určíme kapitánku.

Turnaj startuje za necelý měsíc a půl. Už cítíte chvění?

Už delší dobu. Pro trenéry je příprava vždycky relativně krátká, i kdyby byla dvouměsíční. Stejně se pak bude šampionát blížit a vy přemýšlíte: Tohle jsme neudělali, tohle by chtělo víc procvičit... Ale podmínky jsou pro všechny stejné. Věřím, že čas smysluplně využijeme a že se nám vyhnou zranění, to je taky hrozně důležité. Abychom hráli na turnaji v tom nejlepším složení.

Kia Vaughnová oblékne český reprezentační dres na mistrovství Evropy, předává jí ho trenér národního týmu Ivan Beneš.

Mění se tým také v tom, že s Američankou Vaughovou a navrátilkyní Kulichovou je silnější pod košem?

Tam jsme měli trochu problém. Oceňuju, že Péťa řekla ano. Z jednání s ní jsme měli dobrý pocit. Žádné přesvědčování. Potřebujete pomoct? Pomůžu. Tím pádem se síla posouvá pod koš.

Zato jinde naopak musí „povstat“ nová jména, že?

Odešly Evža (Vítečková) a Jana (Veselá). Holky se musí snažit. Mladé to musí převzít; za naše super hráčky, co skončily, už se nemůžeme schovávat. Holky se musí chytit a předvádět kvalitní výkony. Nikoho neokecáme. Třeba s Hankou Machovou (později Horákovou) jsme se nestarali o šatnu, šéfovala to tam i na hřišti. To jsme ani nedocenili.

Nyní tedy sázíte na dlouhánky?

Věřím, že nám hráčky pod košem budou tvrdit muziku, ale jsou třeba i ostatní. Tým je složitý mechanismus. Nejde mít dobrý „podkoš“ a nemít střelce ani rozehrávače. Musíme to dát dohromady tak, aby to, jak se říká, hrálo.