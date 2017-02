Opavští basketbalisté jdou do boje o čtvrté místo, ostravští o play-off

Opava nadstavbu rozjede dnes v Děčíně a v úterý 14. února přivítá od 18.00 USK Praha.

„O to čtvrté místo bude asi velká bitva mezi USK Praha, Kolínem a námi,“ předpovídá opavský rozehrávač Jakub Šiřina. Pražané a Opavští mají shodně 34 bodů, šestý Kolín 33.

„Když nepočítám utkání v Nymburce, tak teď už pro nás bude každý zápas klíčový. Musíme hrát na doraz s každým a urvat co nejvíce výher,“ řekl Šiřina.

Opavské dnes čeká dlouhá cesta do Děčína. „Po minulém mizerném výkonu s Pardubicemi a sedmi hodinách v autobuse to nebude nic lehkého,“ řekl Jakub Šiřina. „Ale v poslední době jsme v Děčíně odehráli dobré zápasy, nějakou výhru jsme už odtamtud přivezli, takže věřím, že to vyjde i tentokrát.“

Další posilou je Popovič

NH Ostrava, která se po lednovém příchodu rozehrávače Malcolma Canady odrazila od posledního místa, dnes v 17.30 přivítá Jindřichův Hradec a v úterý ve stejném čase Brno.

Ostravští navíc dnes představí další posilu – srbského rozehrávače Svetozara Popoviče, který naposledy působil v Subotici. Během této sezony to je už devátý cizinec, který týmem prošel.

„Pokud vyhrajeme ty nejbližší domácí zápasy, tak můžeme pomýšlet na play-off. V nich se ukážou naše ambice pro nadcházející nadstavbovou část ligy,“ připustil ostravský trenér Dušan Medvecký. „Jestli ale nedej bože prohrajeme, tak se budeme třepat, abychom nebyli poslední.“ Ostravští jsou jedenáctí, na osmé Svitavy ztrácejí tři body a na sedmé Ústí nad Labem čtyři. Oba týmy ale mají o utkání více.

„Po tom, co do Svitav přišli z Prostějova Marko a Slezák, tak jsou velkým favoritem na sedmé místo. Uvidíme, jak se naše skupina bude vyvíjet, ale boj o osmičku v žádném případě nevzdáváme.“