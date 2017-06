Pohárové zážitky pro baseballové Draky. V evropském tempu si libují

Alespoň v tomto týdnu se Drakům jejich přání vyplní. Středeční výhrou 12:2 nad Minskem na svém stadionu rozehráli CEB Cup, tedy druhý nejkvalitnější evropský pohár, z nějž nejlepší celek postoupí do elitního Poháru mistrů. „Nemůžeme se zříkat role favorita, ale je to sport a za pět dní se toho může hodně stát,“ upozorňuje Nesňal.

Ve čtvrtek od 19 hodin pokračují Brňané proti týmu Nada Split, v pátek od 17 narazí na švýcarský Therwil. V sobotu od 16 hodin je (nejspíš) čeká semifinále proti celku z pražské skupiny, v neděli v 18.00 pak začíná finále.

Draci si tak užijí pět duelů v pěti dnech. „Dlouhodobě jsme se na to připravovali. V poslední době jsme toho moc nenatrénovali, prakticky pořád hrajeme, abychom si zkusili tempo a zátěž nadhazovačů,“ přibližuje Nesňal.

Mimořádně úspěšný klub zároveň nadále vylepšuje své zázemí, což se týká i regenerace. „Přestože působíme v amatérském prostředí, tak hráči 70 dní za sezonu věnují jenom zápasům, což odpovídá zátěži profesionálů,“ podotýká Nesňal.

Odměnou za oddanost baseballu jsou pak pro Draky mimo jiné právě pohárové zážitky. Byť v nynějším CEB Cupu nenarazí na evropskou špičku - právo startu mezi ní musí pro Česko po loňském sestupu pražské Kotlářky znovu vybojovat.

„Je to škoda, protože letos máme jeden z nejlepších týmů, co pamatuju. Ale i tak má pohár úplně jiný náboj, není to jako liga s desítkami zápasů,“ sděluje dračí opora Adam Hajtmar, který dříve býval z evropských střetů nervózní. „Ale teď už se to vůbec neprojevuje. Arnie mi říká, ať na nic nemyslím. Jsem typ hráče, co jen mlátí do balonu, a snažím se to brát jako každé jiné utkání.“