Divá Bára zraje. Zdolala Japonku, utekla dešti, nevnímala nezdvořáky

Tenis

Zvětšit fotografii Vítězné gesto. Česká tenistka Barbora Strýcová postoupila přes Japonku Misaki Doiovou. | foto: AP

dnes 23:07

New York (od našeho zpravodaje) - Tenistka Barbora Strýcová si mohla připadat, jako by ji na US Open poslali hrát někam na náměstí. Ovšem i na kurtu číslo 5 sevřeném dvěma rušnými vyvýšenými chodníky udržela potřebnou koncentraci. Zdolala Japonku Misaki Doiovou a zvládla i závod s deštěm.