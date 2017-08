Detaily pro boj o medaili. Pořádně na mě křičte, přeje si Špotáková

Velké soupeřky Špotákové Kdo si také myslí na londýnské oštěpařské medaile? Sara Kolaková

Chorvatsko (22 let)

Olympijská šampionka z Ria je o čtrnáct let mladší než Špotáková a vládne světovým tabulkám sezony, ale v kvalifikaci se trápila a postoupila za 63,24 m jen díky tomu, že limit 63,50 nepřekonalo 12 oštěpařek. „Všechno bylo předtím v pořádku. Nechápu, co se stalo,“ říkala. „Mojí největší soupeřkou teď budu já.“ Lu Chuej-chuej

Čína (28 let)

Do 20 let nehodila příslušnice čínského armádního klubu ani 50 metrů. V roce 2013 byla pozitivně testována, rok nesměla závodit. Ale už předloni na MS v Pekingu vybojovala stříbro. V londýnské kvalifikaci nyní poslala oštěp nejdál ze všech a překonala tak i asijský rekord. Poznávací znamení: velmi silný hlas. Martina Ratejová

Slovinsko (35 let)

Vyučená kuchařka, matka dvou synů (15 a 13 let) a žena s pohnutým osudem tragicky přišla o bratra i manžela. Jedenáct let hází na velkých akcích, ale nikdy neslavila medaili, maximem jsou 6. místo v Evropě a 7. na světě. Dokáže to na sklonku kariéry změnit? V kvalifikaci si vylepšila letošní maximum. Katharina Molitorová

Německo (33 let)

Poslední Mohykánka z kdysi mocného „kmene“ německých oštěpařek. Neriusová byla mistryní světa 2009, Obergföllová 2013 a Molitorová 2015, Stahlová zlatá na Evropě 2010. Nyní hází Molitorová ve finále ze své země jediná. „Loni jsem se ani nedostala do Ria, proto jsme provedli určitě změny v tréninku,“ říká. Eda Tugsuzová

Turecko (20 let)

Benjamínek mezi favoritkami, kometa této sezony a velká neznámá. Loni se nedostala dál než na metu 58,95 metru. Zato letos to bylo při vítězství na Islámských hrách v Baku hned 67,21. Kvalifikací prošla hodem 63,87. „Nic o ní nevím. Finále bude letos velmi nevyzpytatelné,“ říká Špotáková.