Další meta pro Špotákovou: Tokio 2020. Tělo vydrží, věří fyzioterapeut

Atletika

Zvětšit fotografii BÁRA ŽIVÁ I NA PLAKÁTU. Před fotografiemi z předchozích medailových šampionátů a olympiád. Už deset jich bylo. | foto: Dan Materna, MAFRA

dnes 10:30

Vyhrála letos vše, co mohla. Mistrovství světa, finále Diamantové ligy, mistrovství Evropy družstev. Pokud by nyní skončila, tak na vrcholu. Ale to se nestane. „Jede se dál,“ oznámila Barbora Špotáková.