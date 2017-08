Mistryně světa Špotáková si chce v Curychu užít tečku za sezonou

Světová rekordmanka Špotáková prestižní seriál vyhrála již čtyřikrát. V novém systému Diamantové ligy se o vítězce rozhodne pouze v Curychu, předchozí mítinky sloužily jen jako kvalifikace. Špotáková se snaží udržet si formu. „Nějak jsme trénovali. Co jsme chtěli, to jsme něco udělali,“ řekla novinářům před dnešní besedou na Julisce.

Motivací je pro ni důstojně dokončit sezonu. „Je pravda, že to trochu opadlo po tom velkém úspěchu. Bylo co oslavovat a bylo s kým oslavovat. Ne nějaké velké oslavy, ale prostě bylo jich víc,“ uvedla dvojnásobná olympijská vítězka.

Období po příletu z Londýna si užívá. Přispěla k tomu i návštěva americké oštěpařky Wingerové, stříbrné medailistky z Panamerických her 2015. „Neměla kde trénovat, tak jsme se už nějak domluvily během sezony a bylo to bezva. Trochu jsem si to ozvláštnila, bylo to moc příjemný,“ řekla Špotáková.

Cítí se stále dobře. I poslední házecí trénink nasvědčoval tomu, že by se mohla přiblížit sezonnímu maximu 68,26 metru z mítinku Diamantové ligy v Londýně. „I když Curych není můj úplně nejoblíbenější stadion. Nehážu tam nikdy žádný dálky. V Bruselu jsem vždycky hodila dál, když bylo finále v Bruselu, „ uvedla Špotáková.

Proto si chce hlavně zpříjemnit závěr sezony. „Hodlám si ho udělat krásnej, a to musím hodit něco, s čím budu spokojená. Jinak pro mě moc krásnej nebude,“ řekla.

V Curychu vyhrála závěrečný mítink Diamantové ligy před dvěma lety, kdy zatím naposledy ovládla hodnocení této soutěže.