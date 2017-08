Na pláži se osamostatnila. Teď si Hermannová plní volejbalové sny

Přesto ona i její sportovní partnerka raději vyhledaly před sezonou pomoc psycholožky. Hermannová přiznává, že si často musí o určitých situacích i během zápasu otevřeně popovídat. „Je pro mě důležité říct si vše nahlas a umět naše záměry přenést do vítězné situace.“

Také proto při zápase „vládne“ na hřišti spíše Sluková Nausch, často Hermannovou povzbuzuje. Podobně se chovají mimo kurt. Zkušená „Maki“ je otevřenější a uvolněnější.

Naopak Hermannová je při rozhovoru s novináři lehce nervózní, pečlivě hledá vhodné výrazy. Podobně jako při zápase nechce udělat jedinou chybu.

Za týden spolu český pár oslaví druhé výročí spolupráce, během které stihl „last minute“ kvalifikaci do olympijského Ria, prokousal se až do finále pětihvězdičkového turnaje v chorvatské Poreči a letos neskončil na žádném turnaji hůře než devátý.

Aktuálně si na světovém šampionátu ve Vídni užívají pozici šestého páru světa a ze skupiny už prošly do play-off.

Pro Hermannovou, slečnu z Ostravy, která do té doby skončila na mistrovství světa nejlépe na 33. místě, je to obrovská změna.

„Čtyři roky jsme s bývalou partnerkou Martinou Bonnerovou hrály převážně kvalifikace a jen občas postoupily do hlavní soutěže. Nyní je to diametrálně jiné. Nemáte od prvního zápasu nůž na krku, stačí ovládnout dva zápasy ve skupině a máte jistotu postupu,“ srovnává.

Nedá ale dopustit na vlastní pionýrské začátky na písku. Tehdy si vše s Bonnerovou zajišťovaly samy, od letenek po ubytování. Finance přicházely převážně od přátel, vypomáhali rodinní příslušníci. „Díky tomu jsem se osamostatnila.“

Přestup do týmu Markéty Slukové Nausch vše změnil. Najednou Hermannové odpadlo tolik starostí. O zázemí se stará trenér Simon Nausch, manžel Slukové, s početným realizačním týmem. Ve Vídni bydlí mimo oficiální hotel v apartmánu s fyzioterapeutkou, psycholožkou a dalšími dvěma asistenty.

„Kdysi jsem o něčem takovém jako kvalifikační hráčka jen snila a nikdy mě nenapadlo, že by se to opravdu naplnilo,“ líčí s úsměvem Hermannová. „Beachvolejbalem jsem žila i předtím, ale teď je to o hodně procent intenzivnější.“

Během dvou let se jí otočil život o 180 stupňů. Teď chce usměvavá černovláska dokázat, že je připravena i na úspěch na světovém šampionátu.

V roce 2016 si Bára Hermannová a Markéta Sluková zatrénovaly s novináři: