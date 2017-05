Je to otevřené. Prohra o dvě branky nic neznamená, zní ze Strakonic

Baráž o házenkářskou extraligu je v polovině. Sen o účasti v nejvyšší soutěži pro hráče Strakonic stále žije. V prvním zápase doma prohráli 27:29. A pokud se chtějí v neděli po poledni radovat z postupu mezi českou elitu, musí vyhrát na Moravě o tři a více branek. Zápas v Hranicích začne v 10.30 hodin.

„Stále je to otevřené. Prohra o dvě branky v házené nic neznamená,“ říká 31letý brankář Jihočechů Jakub Jareš, který nejvyšší soutěž už před pěti lety chytal v Třeboni.

První zápas jste prohráli těsně o dva góly. Jaký vůbec byl?

Rozhodně byl těžký. Tvrdý. Na soupeři je znát zkušenost, tou nás asi trošku přehrál. To jsme ale všechno čekali. Hranice nás překvapily snad jen součinností dvou hráčů na pravé straně. Ale ten zápas byl fakt super. Úžasný pro diváky, pro tu plnou halu, co nás hnala, i pro nás.

Jak se vám chytalo proti střelcům z extraligy?

Stejně jako proti prvoligovým týmům. Horší to bylo snad jen v tom, že prvoligové střelce znám už pět let. Kluci z Hranic pro mě byli více neznámí. Některé jsem znal ještě z doby, kdy jsem proti nim hrál za Třeboň, ale za těch pět let udělali posun. Z mého pohledu je vidět, že střelci Hranic mají víc klidu v koncovce. Není to tak uspěchané jako u mladých kluků v první lize.

Jak jste se připravoval na zápas?

Koukal jsem na dvě videa z jejich zápasů. Jinak speciálně ne. Já koukám i na videa prvoligových týmů, takže nic výjimečného.

Takhle se chystáte vždy?

Spíš si utvrzuju myšlenky. Hráče z první ligy znám, ale vždy je dobré se na to podívat, abych si připomněl, kam rádi střílí.

Jakub Jareš (31 let) S házenou začínal v rodné Třeboni. Rovnou se postavil do branky, kde se postupně dostal do prvního týmu. S tamní Jiskrou hrál pět let extraligu. Poslední dva roky jako jednička. Po sestupu a rozpadu týmu odešel do prvoligových Strakonic. Žije v Českých Budějovicích, kde také učí matematiku a tělocvik na Základní škole Dukelská. Je ženatý. S manželkou vychovávají

Už jste zmínil, že v Hranicích jste párkrát v minulosti byl. Co vás tam čeká v neděli?

Čeká nás tam velmi bouřlivá atmosféra. Mají to dobře rozehrané, ale vedení o dva góly nic neznamená. Může být v zápase jedna pětiminutovka, kdy nedají gól, a my třeba pět a bude to otočený.

Vzpomenete si ještě na nějaký duel, který jste tam dříve hrál?

Hranice se vždycky vyznačovaly tvrdou obranou a měly dobrý přechod do útoku. Ten už teď zase tak skvělý nemají, ale tvrdá obrana je stále jejich deviza. My se musíme připravit na to, abychom ji překonali.

Přirovnal byste je k nějakému prvoligovému soupeři?

Moc to nesrovnáte. První liga takhle zkušené hráče nemá. Něco se dá nahradit vervou či rychlostí, ale zkušenost v obraně se nedá naučit. Tihle chlapi hrají extraligu 10 let v kuse.

Letos asi máte šanci, která se v příštích letech nemusí opakovat, že?

Letos padají dva extraligové týmy. Přijdou dva nové z druhých lig. Kvalita první ligy půjde nahoru a máte pravdu v tom, že vyhrát ji bude ještě složitější. Máme to těžší v tom, že dřív vítěz postupoval automaticky. Teď se hraje baráž a ještě s desátým v extralize. Ale na druhou stranu, letos jsme měli sezonu, kdy si všechno sedlo. Vyhnula se nám zranění. To se opakovat nemusí. Ale naděje je. Dorostenci dorůstají. Kádr se rozšíří. Za dva nebo za tři roky by se třeba mohlo hrát o postup znovu, kdyby to letos nevyšlo.

Říká se, že házená ve Strakonicích je na vrcholu. Vy také?

Asi jo. Jsem rád za těch pět let ve Strakonicích. Z pohledu brankáře začíná život kolem 28 let. Mladí zkušenosti nemají, sbírají je a zkušenosti jsou v házené hrozně důležité. Poslední tři roky si vyloženě užívám a hlavně se tím bavím. Už to není něco, co by mě mělo živit. Pro mě je to teď jeden ze dvou vrcholů. Tím prvním byl třeba postup s Třeboní do Final Four poháru.

Pokud v Hranicích uspějete, co vy a extraliga?

Pro mě jako brankáře by v tom nebyl velký rozdíl. Byla by to sezona náročnější. I první liga je poměrně náročná a extraliga ještě o stupeň výš. Otázka je, jaké by to bylo pro mužstvo. Jestli by se třeba kluci dokázali srovnat s tím, že by se pár zápasů v řadě nepovedlo. Jsou to všechno jen hypotézy.

Extraligu jste zažil v Třeboni. Asi se shodneme na tom, že by bylo fajn, kdyby se nejvyšší házenkářská soutěž na jih Čech vrátila, ne?

Bylo by to skvělý. Už jen výhra v první lize je úspěch. A je dobře, že si baráž zahrajeme a srovnáme se s extraligou a zase se bude o strakonické házené trochu víc mluvit. Zase je tu tým, který má ambice se někam prosadit. A co víte. Třeba se to povede, seženou se sponzoři, budou peníze na výchovu mládeže a o Strakonicích se za 10 let bude mluvit jako o tradičním celku extraligy.

Nejdřív ale musíte v Hranicích vyhrát o tři góly...

Když se to povede, tak to bude skvělý. Když se to nepovede, nemáme se za co stydět. Všichni si tuhle sezonu užili.