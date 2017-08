Česká dominance v Přerově. Samohýl ovládl závod mistrovství Evropy

Mistrovství Evropy v autokrosu Přerov, šestý závod seriálu Touring Autocross: 1. Samohýl, 2. Fučík, 3. Fejfar, 4. J. Brožek (všichni ČR/Škoda Fabia), 5. Výborný (ČR/Mitsubishi Mirage), 6. Červený (ČR/Škoda Fabia), 7. Horčička (ČR/Honda Civic), 8. J. Bartoš (ČR/Škoda Fabia). Průběžné pořadí ME (po 6 z 9 závodů): 1. Fučík 194, 2. Samohýl 153, 3. Výborný 129, ...5. Červený 120, 6. Fejfar 111, 9. J. Bartoš 60. Buggy 1600: 1. Hanneken (Něm./Fast&Speed), 2. Urba (Lit./Suzuki), 3. Bundesmann (Něm./EB Suzuki), ...7. Nikodém (ČR/CM Buggy). Průběžné pořadí ME (po 6 z 9 závodů): 1. Nikodém 149, 2. Laubach (Něm./PAS Suzuki) 139, 3. Vaněk (ČR/Alfa Racing) 124, ...6. Nosálek (ČR/BMW) 96. Super Buggy: 1. Stubbe (Něm./Fast&Speed Emming), 2. Grencis (Lot./Alfa Racing Volvo), 3. Kubíček (ČR/Ford V6 Zomer), ...6. P. Bartoš (ČR/BMW M3), 7. R. Keřka (ČR/Tatra), 8. V. Štětina (ČR/Hošek Nissan), 9. Hošek (ČR/Nissan). Průběžné pořadí ME (po 6 z 9 závodů): 1. Stubbe 181, 2. Grencis 151, 3. Tafani (Fr./Peters Suzuki) 132, ...6. Kubíček 92, 8. P. Bartoš 76.