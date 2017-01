Kristýna Plíšková i Berdych jsou na Australian Open ve třetím kole

Kristýna Plíšková se po postupu utká s obhájkyní titulu Kerberovou

Poprvé si na Australian Open zahraje Kristýna Plíšková 3. kolo. Rozhodla o tom její dnešní výhra nad Rumunkou Beguovou 6:4, 7:6 (10:8), která se ale rozhodně nerodila lehce. Na zadním kurtu číslo 20 měla česká hráčka v prvním setu mírně navrch a za stavu 5:4 podávala. Úvodní dva body sice získala nasazená soupeřka, ale poté Kristýnu podržel servis a díky němu brala první sadu 6:4.

O brejk navrch byla Plíšková i v první půlce druhého setu, Beguová to ale nezabalila, dokázala stav gamů srovnat a rozhodnout musel až tie-break. Plíšková v něm nejprve přišla o úvodní brejk a vzápětí čelila rumunskému setbolu, kritickou chvíli ale znovu ustála a nakonec se po závěrečném autu Beguové mohla ve slunném Melbourne radovat z dosud nejlepšího zdejšího výsledku. V dalším kole se utká s obhájkyní titulu Němkou Kerberovou.

Berdych nezaváhal a míří pravděpodobně na Federera

V prvním kole odehrál Tomáš Berdych díky skreči soupeře pouze jeden set, dnes už si ale v Melbourne letos poprvé vyzkoušel normální průběh zápasu. S Američanem Harrisonem se utkal už loni v Torontu a vyhrál až po třísetovém boji a ani dnes se čtyřiadvacetiletý hráč USA nemínil vzdát snadno.

Potvrdil to hlavně v prostředním setu, když ten první vyhrál Berdych poměrně snadno 6:3. Druhé dějství se však natáhlo na celou hodinu a rozhodovat musela až zkrácena hra. Český hráč v ní amerického soupeře nakonec přetlačil v koncovce 8:6 a ve třetím setu už si očekávaný postup bez problémů pohlídal. Rýsuje se tak jeho velmi očekávaný střet ve třetm kole s Rogerem Federerem.



Štěpánek finále čtyřhry letos v Melbourne nezopakuje

Loni si Radek Štěpánek zahrál po boku kanadského spoluhráče Nestora na Australian Open finále mužské čtyřhry, letos se naopak s deblovou soutěží loučí už v prvním kole. S dalším kanadským, ale o mnoho mladším spoluhráčem Pospisilem, dnes v Melbourne jako dvanáctý nasazený pár nastoupili proti domácím australským „divokým kartám“ Bartonovi s Ebdenem a od začátku to nebyl jejich den.

Australané v první setu odskočili do vedení 5:1, po němž došlo ke smolné chvilce, kdy servírující Pospisil trefil svým prudkým podáním Štěpánka u sítě nepříjemně do levé ruky a český tenista musel být ošetřován a dlouho se snažil poraněnou končetinu rozhýbat. Do zápasu se nakonec vrátil, ale nakonec stejně svým soupeřům podlehli 2:6 a 4:6.

Úspěšně naopak vkročily do deblového pavouka Lucie Šafářová s americkou spoluhráčkou Mattekovou-Sandsovou, když v prvním kole přehrály pár Čuang Jang z Taiwanu - Gibbsová z USA 6:1, 7:5.