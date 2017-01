Když tenisová královna nevládne. Vrátím se silnější, slibuje Kerberová

Po deseti letech opět nejvýše nasazenou ženu ve dvouhře v Melbourne porazila nenasazená hráčka. Jenže tehdy ovládla finále proti Marii Šarapovové vracející se hvězda Serena Williamsová.

Nyní nastal podobně jako u mužů po vyřazení Andyho Murrayho větší šok. Coco Vandewegheová z USA zvítězila nad Kerberovou 6:2, 6:3.

Kerberová loňský titul, který odstartoval její snažení být světovou jedničkou, neobhájí. Tenisové královny kromě obvykle dominantní Sereny poslední dobou prostě nevládnou.

Od finálového vítězství nad Karolínou Plíškovou na US Open, které ji na vysněný post posunulo, devětadvacetiletá Němka odehrála sedm turnajů. Jednou se dostala do finále. Se soupeřkami z první padesátky žebříčku má bilanci 5:7.

Rok 2017 rozjela s chabým skóre 4:3. Lednové podniky v Brisbane a v Sydney jí vůbec nevyšly. A pokud Serena Williamsová odstaví z cesty Barboru Strýcovou (hraje se v noci na pondělí) a vyhraje Australian Open, vrátí se Američanka na ženský trůn.

„Jsem zklamaná, nehrála jsem dobře od prvního míčku,“ prohlásila Kerberová na tiskové konferenci.

Sama jste říkala, že očekáváte náročný rok. Co se stalo? Neměla jste v zimě dostatek času na přípravu?

V přípravě probíhalo všechno ideálně, tak jak jsem chtěla. Přijela jsem sem hrát dobrý tenis, postupovat kolo od kola dál a pokusit se zopakovat cestu k titulu z loňska. Ale to je tenis - jsou dobré i špatné dny. A tohle určitě nebyl můj nejlepší den.

Nedaří se vám, v prvních dvou kolech jste ztratila set. Nešla jste do osmifinále bez sebevědomí?

Nemyslím si to. Vždycky jdu do zápasu sebevědomá. Nekoukám se na žebříčkové postavení svých soupeřek. Snažila jsem se hrát na maximum, ale udělala jsem hodně nevynucených chyb. Nehrála jsem jako normálně.

Před turnajem jste říkala, že budete v klidu a snažit se brát všechno jednoduše. Bylo to hodně jiné než loni, kdy od vás nikdo triumf nečekal?

Na začátku samozřejmě bylo těžké zvyknout si na to všechno okolo. Ale když turnaj začal, dělala jsem stejné věci jako loni. Jednoduše. Cítila jsem se dobře. Tým mám stejný jako minulý rok. To nebyl problém.

Pořád věříte, že to může být pro vás dobrý rok?

Ano, tohle byl první grandslam sezony. Budu se snažit dál.

Poprvé jste si vyzkoušela, jaké to je hrát grandslam v roli světové jedničky a obhájkyně trofeje. Myslíte, že by tato zkušenost mohla zmírnit tlak na vaši osobu?

Nedokážu posoudit, právě jsem odešla z kurtu. Musím trochu popřemýšlet o tom, co se stalo v posledních několika týdnech, jakou zkušenost si můžu vzít z turnajů v Austrálii. Ale určitě jsem se hodně naučila. Těším se na další turnaje. Pořád je začátek roku, budu dělat všechno pro to, abych se vrátila silnější.

Jaké máte plány? Zůstanete až do konce turnaje? Kdo podle vás vyhraje?

Teď nevím, co budu dělat, jestli poletíme zpátky domů. Ale určitě budu sledovat turnaj až do konce.

A váš tip na vítězku?

Nevím. Myslím, že vyhraje ta nejlepší.