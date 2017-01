Testující Federer vymazal Berdycha: Ale tak jednoduché jsem to nečekal

Na sociálních sítích se množily superlativy už během prvního setu. Experti i fanoušci psali, jak je „Fedex“ fenomenální, brilantní, excelentní. Federerův výkon o(c)hromil také jeho českého soupeře.

A neudržel se dokonce ani jeden z reportérů. Na tiskové konferenci zahájil dotaz chválou pětatřicetileté tenisové legendy. „Děkuji,“ odpověděl Federer. „Pokračujte, jen pokračujte. To je dobré,“ dodal s úsměvem a když ze sebe novinář vydal další obdivnou hlášku, znovu poděkoval.

Federer se dobře bavil, podobně jako fanoušci při jeho pátečním galapředstavení. Z žebříčkového postavení - je až na 17. místě - udělal nevýznamné číslo.

„Doufal jsem, že dokážu hrát dobře proti lépe nasazeným hráčů, protože je znám. Za ta léta jsem s nimi odehrál spoustu utkání, takže je to pro mě jednoduší než pro kvalifikanty, kteří se s těmi nejlepšími utkávají výjimečně. Ale upřímně jsem nečekal, že to bude tak snadné z pohledu skóre i statistik na servisu. To bylo velké překvapení. Ale je to skvělé, jsem šťastný,“ prohlásil Federer.

Proti Berdychovi, světové desítce, očekával švýcarský šampion dlouhou bitvu. Byl připravený na pět setů.

Bál se jeho servisu, agresivní hry. Tak českého soka pro jistotu zcela eliminoval.

„Je to úleva, že všechno klapalo. Ale jak jsem říkal na začátku turnaje - žádný výsledek pro mě nebude dobrý, protože testuju sám sebe v zápasech proti nejlepším profíkům,“ upozornil Švýcar.

Další položka jeho testu se skrývá pod číslem pět a jmenuje se Kei Nišikori. „Jistě, je favorit. Možná. Nevím. Na tom nezáleží,“ rozesmál se Federer znovu. „Ale každopádně Nišikori hrál v posledních měsících lépe a lépe. Líbí se mi jeho tenis, má jeden z nejlepších bekhendů, je rychlý, mentálně silný. Na rozdíl od Tomáše se s ním dostanu do více výměn. Obávám se, že to bude těžká prověrka. Na druhou stranu začala nová sezona, uvidíme, co se stane.“

Japonec Nišikori, s nímž má sedmnáctinásobný grandslamový vítěz bilanci 4:2, se v šatně chvíli na Federera proti Berdychovi díval. „Hrál skvěle,“ uznal. „Bude to velký výzva, ale těší mě, že můžu hrát proti Rogerovi. Myslím, že ho na tour potřebujeme stoprocentního.“

V testování Federerových schopností by pak na řadu přišel první hráč světa Andy Murray.