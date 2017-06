Lasickeneová zlepšila letošní výškařské maximum na 204 centimetrů

Atletický mítink IAAF World Challenge v Hengelu (Nizozemsko) Muži: 200 m (vítr: -1,2 m/s): 1. Talbot (Brit.) 20,36, 400 m: 1. Janežič (Slovin.) 45,43, 800 m: 1. Kupers (Niz.) 1:44,99, 1500 m: 1. Michu (Bahr.) 3:31,34, 10 000 m: 1. Hadis (Et.) 27:08,26, 110 m př. (-1,4): 1. Alkana (JAR) 13,47, dálka: 1. Manyonga (JAR) 862, disk: 1. Gudžius (Lit.) 66,34. Ženy: 100 m (-1,3): 1. Schippersová (Niz.) 11,08, 400 m: 1. Swietá (Pol.) 51,15, 800 m: 1. Tolaová (Et.) 2:00,61, 1500 m: 1. Hassanová (Niz.) 3:56,14, 10 000 m: 1. Burkaová (Et.) 30:40,87, 100 m př. (-0,7): 1. Dutkiewiczová (Něm.) 12,86, výška: 1. Lasickeneová (Rus.) 204, tyč: 1. Morrisová (USA) 465, oštěp: 1. Chaladovičová (Běl.) 63,90.