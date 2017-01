Sbohem desetibojařského krále. Přišel čas na disciplínu zvanou život

V americkém Portlandu, kde se on narodil a ona trénovala, se loni na halovém světovém šampionátu dojemně objímali. On: Ashton Eaton, mistr světa. Ona: Brianne Theisenová-Eatonová, mistryně světa. V Riu pak on obhájil zlato a ona brala bronz, svůj první olympijský.

Ashton Eaton se raduje s manželkou Brianne z jejího titulu mistryně světa.

To vše je pryč.

Americký nejlepší vícebojař dějin a jeho úspěšná kanadská paní shodně skončili. Shodně v 28 letech.

Proč tak brzy? Z podobných důvodů, proč zabalili kariéry plavecký ničitel rekordů Michael Phelps, proč po prvním titulu dal sbohem F1 Nico Rosberg, proč se chystá letos na adieu i král sprintů Usain Bolt.

Eaton už neměl kam směřovat. Narazil na strop budovy, již sám zbudoval. „Abych byl upřímný, tak ve sportu není moc věcí, které bych ještě toužil dokázat,“ uvedl. Jeho choť postihla snad ještě těžší sportovní „choroba“ – ztráta radosti.

Nejsou v tom sami.

Pochod mezi nástrahami

Zmíněný Rosberg se do sportovních kronik neohlášených konců zapsal vpravdě originálně, pět dní po triumfu: „Vylezl jsem na horu, jsem na jejím vrcholu a definitivně ve formuli končím. Do 25 let závodění jsem dal všechno. Je načase jít.“

Phelps, chvílemi snad více ryba než člověk, pro změnu letos na olympiádě v Riu líčil: „Nastal čas obrátit list, začít dělat něco jiného, ať už to bude cokoliv. Vlastně ani tak nejde o konec kariéry. Je to začátek mé nové cesty.“

Bolt tak pečlivě budoval své dědictví – tento pojem poslední roky užívá rád a často – až jej podezdil devíti zlatými medailemi z letních her. Co chtít víc? Rosbergovi bylo 31, Phelpsovi 30, Bolt bude mít po letošním mistrovství světa v Londýně před 31. narozeninami.

Manželé Eatonovi jsou ještě mladší. Úspěšná Brianne přišla o chuť se dál rvát. „Po závěrečné osmistovce v Riu jsem byla uvnitř úplně prázdná. Nikdy jsem nebyla tolik vděčná za to, že už je po všem,“ napsala. „Čím dál víc se mi nechtělo do tréninku. Veškerá vášeň byla pryč.“

A jistě, chtěli by výhledově rodinu, což je záležitost, která mužům sice změní životní perspektivy, ale sportovní kariéry žen minimálně na čas utne úplně.

Ashton Eaton ale není „jen“ medailista a šampion, nýbrž bořič: mýtů o lidské všestrannosti. Jeho světový rekord 9 045 bodů, jímž překonal Romana Šebrleho, může v dalších letech připomínat hory v okolí Portlandu: tyčí se nad zbytek krajiny, mocné a neotřesitelné. Ale zároveň už dál nerostou.

Proto společný kouč Eatonových Harry Marra, jenž uslyšel verdikt již v listopadu, ani nepotřeboval znát detailní zdůvodnění a ihned řekl: „Je to správné rozhodnutí.“

Pro list Oregonian, vycházející právě v domovském státě Portlandu, popsal čtyři možné varianty, jimiž se mohli Eatonovi ubírat.

1) Vydržet až do olympiády 2020 se vším, co to obnáší.

2) Rozloučit se letos na nejslavnějším z mítinků v Götzisu, ikonickém místě pro víceboje.

3) Zkusit individuální disciplíny.

Anebo varianta 4 – skončit hned.

„Víceboje jsou plné pastí a nástrah. Zatím se jim úspěšně vyhýbali, ale na jak dlouho? Dřív nebo později vás pohltí,“ uvedl Marra. „Mohou odejít spokojeni s tím, že dosáhli na vše, co chtěli. Kolik jiných to mohlo a mělo na jejich místě udělat taky, ale dalo místo toho přednost dalším penězům a slávě?“

Atletika stála nad vším

Umět to je jedna věc, moci si to dovolit záležitost druhá. Někdy jsou přesluhující bývalí šampioni zralí na soucitný pohled, leč nic jiného než sport v životě nepoznali a jsou na něm existenčně závislí. Kromě materiálna jde i o psychickou záležitost, však fotbalový bouřlivák Tomáš Řepka mluvil o „polosmrti“.

„Přeji mu hlavně hodně zdraví, ať si užije klidu a rodiny a ať si teď najde práci, která ho bude bavit a rychle zaplní ohromnou mezeru, která i v jeho životě bez vrcholového sportu vznikne,“ vzkázal na Facebooku svému pokořiteli Šebrle.

Eatonovi vstupují do světa, ve kterém bude všechno jinak. Zmizí zněj sice jedna věc, zato naprosto klíčová a všeurčující, vždyť Brianne napsala: „Atletika stála nad vším – nad rodinou, přáteli, manželstvím, budoucností. Ale byla to moje volba. Nelituju ani na vteřinu.“

Právě možnost náhle volit – mezi mužem, přáteli, budoucností, čímkoli – může být po pečlivě narýsované sportovní kariéře i dost obtížná.

Ashton a Brianne se těší, atletika smutní. Místo aby po plánovaném Boltově konci mohla ještě povýšit krále univerzálnosti, musí se s ním rozloučit úplně. Vícebojařští manželé se totiž rozhodli, že je čas na další, nové disciplíny – ty životní.