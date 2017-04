Tak letos? Argentinská rallye zatím zůstává pro Ogiera zakletá

„Každý rok jedeme do Argentiny s cílem poprvé zde vyhrát, to se nemění ani letos. Chceme vyhrát, ale nebude to jednoduché,“ ví Ogier, jehož před rokem porazil jen Hayden Paddon z Nového Zélandu.

Francouz bude zároveň hájit vedení v průběžném pořadí světového šampionátu. Po čtyřech odjetých závodech má náskok třinácti bodů na druhého Fina Jariho-Mattiho Latvalu, třetí je Thierry Neuville z Belgie.

Průběžné pořadí MS v rallye Jednotlivci: 1. Ogier (Fr./Ford Fiesta RS) 88, 2. Latvala (Fin./Toyota Yaris) 75, 3. Neuville (Belg./Hyundai i20) 54, 4. Tänak (Est./Ford Fiesta RS) 48, 5. Sordo (Šp./Hyundai i20) 47, 6. Breen (Ir./Citroën C3) 33, ...14. Kopecký (ČR/Škoda Fabia R5) 4. Pohár konstruktérů: 1. M-Sport Ford 129, 2. Hyundai Motorsport 105, 3. Toyota Motorsport 79, 4. Citroën Racing 71.

I tentokrát se musí třiatřicetiletý pilot vyrovnat s faktem, že bude v úvodní etapě soupeřům „čistit“ cestu. „Díky tomu je pro nás první den výzvou. Až poté je to otázka erzet. Musíme se připravit na úplně jiný typ povrchu, než na kterém jsme letos jeli. Je to sice štěrk, ale jiný než v Mexiku. Je měkčí, ale zároveň drsnější. Musíme najít kompromis mezi rychlostí a vytrvalostí,“ podotkl Ogier.

Dosavadní průběh sezony MS potvrzuje očekávání, že se změnou technických předpisů a odchodem továrního týmu Volkswagen ze seriálu bude šampionát vyrovnanější. Dosavadní čtyři odjeté rallye měly vždy jiného vítěze. Vedle Ogiera si připsali triumfy i Latvala, Neuville a Kris Meeke. Bodovalo již osmnáct jezdců včetně továrního jezdce Škody Jana Kopeckého, jenž je průběžně čtrnáctý.

„Věděli jsme, že díky novým automobilům bude seriál vzrušující a před jeho začátkem měli všichni i velký pocit nepředvídatelnosti, protože nikdo nevěděl, které týmy, auta nebo jezdci budou vepředu. Jsme svědky něčeho výjimečného a dramatického. A myslím, že fanoušci mohou až do konce čekat nečekané,“ řekl zástupce promotéra MS Oliver Ciesla.

Argentinská rallye začne úvodní rychlostní zkouškou v noci ze čtvrtka na pátek evropského času, celkem na jezdce čeká 18 rychlostních zkoušek v celkové délce 358 km. Vítězná posádka bude dekorována v neděli vpodvečer.