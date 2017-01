Kanadská jednička draftu to po dalším vyhazovu zkusí jinde. V Turecku

Konkurence, nebo inspirace? Na obojí se třiadvacetiletý pivot může v Turecku těšit v měrou vrchovatou. Protože teď se v jednom týmu sejde nejen s Janem Veselým, ale také Ekpem Udohem, Gigim Datomem a Perem Antičem. A bude s nimi bojovat o minuty.

Všichni mají za sebou působení v NBA, první tři jmenovaní si od svých amerických kariér slibovali víc a dál po návratu do nejslavnější soutěži světa pokukují. Bennett to jistě vnímá podobně.

Ovšem pokud se dá říct, že zámořské působení Veselého, Udoha a Datomeho bylo zklamáním, Bennett je na tom ještě o hůř.

Jedničkou draftu NBA 2013 se 203 centimetrů vysoký Bennett stal jako zraněný. Následně se neprosadil hned ve čtyřech klubech, naposledy v Brooklynu, jednom z nejslabších celků současné NBA.

První Kanaďan na draftovém čísle 1 býval přirovnáván k Larrymu Johnsonovi. Jenže svůj potenciál nikdy nevyužil.

V úvodní sezoně odehrál jen 52 utkání s průměrem 4,2 bodu. Následně byl vyměněn do Minnesoty, kde se mu nevedlo o moc lépe, a v minulém ročníku v Torontu dokonce nastoupil jen k 19 zápasům s průměrem 4 minut a 1,5 bodu.

Tuto sezonu začal v Brooklynu, ale po 23 zápasech s průměrem 5 bodů mu klub 9. ledna ukončil smlouvu a udělal z něj volného hráče.

Slušné výkony však Bennett loni podával v kanadském dresu - možná mu pomohly i do Fenerbahce. Italský generální manažer tureckého mistra Maurizio Gherardini je zároveň členem vedení Canada Basketball, tamní basketbalové federace.

Jedničky NBA v Evropě

Za evropské kluby už několik jedniček draftu NBA hrálo. Nejslavnějším jménem je Allen Iverson, který se v roce 2010 upsal Besiktasi Istanbul.

Předtím to byli Kent Benson, Mychal Thompson (otec Klaye Thompsona), Ralph Sampson a Joe Barry Carroll, který jako jediný šel do Evropy v nejlepších letech a v Miláně se nastartoval ke kariéře, která mu vynesla i nominaci do Utkání hvězd NBA.

Michael Olowokandi zase hrál v Evropě hned svou první profesionální sezonu kvůli výluce v NBA.

Andrea Bargnani

V tomto ročníku se však v Eurolize představí hned dvě jedničky. Vedle Bennetta také Ital Andrea Bargnani, první volba z roku 2006, který se po deseti letech v NBA rozhodl vrátit do Evropy a obléká dres Baskonie Vitoria. Ani zde se mu však příliš nedaří, navíc bývá zraněný.