Znovu ji zastavilo zranění. Prožívám náročné období, přiznala Drahotová

„Přesný stav zatím neznáme. Zranění pochází ze zad, což je velmi nevyzpytatelná oblast. Je náročné zjistit, co s tím je a jak s tím pracovat,“ vyprávěla Drahotová.

Přesto v Poděbradech během Evropského poháru v chůzi nechyběla. V přilehlé fan zóně se podepisovala fanouškům, stihla i několik rozhovorů a také komentovat ženský závod na 20 kilometrů. Právě v něm měla česká naděje startovat.

„Strašně mě mrzí, že tu nemůžu závodit. Před dvěma lety jsem si zde došla pro osobák, už tenkrát mi Libor Varhaník (předseda Českého atletického svazu) přislíbil, že Evropský pohár bude právě tady. Člověk si holt nevybere,“ přidává.

Sice nezávodíte, ale tréninkové jednotky nevynecháváte. Kam až vás zranění pustí?

Snažím se, aby pohyb nebyl limitovaný bolestí, což už jsem si v minulosti vyzkoušela při únavové zlomenině. Ale odhadovat, jak to bude dál vypadat si netroufnu.

Po letech, kdy jste každou sezonu stoupala vzhůru a byla zvyklá na úspěchy, přišla výrazná změna, že?

Je to velmi náročné. Rozhodně nebudu lhát, že není. V minulosti jsem pořád šlapala směrem vzhůru. Aktuálně je to pro mě úplně něco nového.

V čem nejvíce?

V tréninku a v absenci závodů. Neodchodím toho tolik, jako v minulých letech.

Najdete i pozitiva?

Možná to může znít jako klišé, ale člověk si z toho musí odnést pouze pozitiva. Pokud člověk překoná takovou komplikaci, vyvstane z toho silnější. A právě v to já aktuálně doufám.

Po olympijských hrách v Riu, kde jste došla na desátém místě, jste přiznala, že bylo těžší najít motivaci do závodů. Poté, co jste ji při soustředění na Kanárských ostrovech našla, vás znovu zastavilo zranění. To je asi ten nejhorší možný scénář, ne?

Za každé situace je to nepříjemné. Nyní je to umocněné tím, že se závodí tady v Poděbradech. Prostě tu situaci musím brát takhle a vyřešit ji, co nejlépe.

Není to také signál k tomu, abyste se rozhodla, který sport upřednostnit? Výborně totiž kombinujete kolo, běh a právě chůzi.

Oba zmíněné sporty přidávám k chůzi, abych ty problémy eliminovala. Nemyslím si, že to pramení z toho.

Ještě před měsícem jste plánovala, že se zúčastníte cyklistické časovky na mistrovství republiky. To stále platí?

Aktuální plán zní: hlavně se dát do pořádku. Co se týče kola, vše závisí na mém stavu. Teď nemám plány, protože se to vše zase může změnit. V cyklistickém týmu mi vyšli vstříc. Není na mě žádný tlak, že to musím jet, nebo ne. Když na to budu mít formu a především zdraví pojedu.

Ale světový šampionát v Londýně jen tak přehlédnout v diáři nemůžete.

Samozřejmě tam chci startovat. Musím se na to dobře připravit. Stále je to za dlouhou dobu (chodci se v Londýně představí v neděli 13. srpna). Věřím, že vše bude v pohodě.

A co souboj cyklistika vs. atletika. Upřednostníte některou z disciplín?

Pro mě je stále prioritou atletika.