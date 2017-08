Murrayho trable pokračují. Kvůli zraněné kyčli přijde o US Open

Tenis

Zvětšit fotografii Brit Andy Murray během třetího kola Wimbledonu. | foto: Reuters

dnes 21:49 21:31

Od Wimbledonu nehrál a do US Open britský tenista Andy Murray bolavou kyčel doléčit nestihl. Světová dvojka potvrdila, že poslední grandslam sezony v New Yorku vynechá.

Naposledy si třicetiletý Murray zahrál zápas 12. července ve Wimbledonu, kde ho ve čtvrtfinále vyřadil po pěti setech Američan Sam Querrey. Následně se Brit odhlásil z turnajů v Montrealu a v Cincinnati. Kvůli tomu přišel tento týden o post světové jedničky, o nějž ho připravil Španěl Rafael Nadal. „Zkoušel jsem odpočívat a rehabilitovat, abych byl připraven. Posledních pár dnů jsem už trénoval, ale na to, abych mohl celý turnaj vyhrát, to stále ještě bolí,“ řekl Murray na tiskové konferenci v New Yorku. Na US Open získal před pěti lety první ze tří grandslamových titulů. Letos už svou sbírku nerozšíří.